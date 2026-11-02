Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo dotyczące podejrzeń o nieprawidłowości związane z działalnością Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki. Śledczy badają między innymi działalność firmy P.H.U. RADAM, należącej do byłego prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.

Podejrzenia dotyczące faktur na 9,3 mln zł

Jak informuje RMF24, postępowanie wszczęła Prokuratura Regionalna w Gdańsku w marcu 2025 roku. Dotyczy ono między innymi podejrzeń, że firma P.H.U. RADAM wystawiała w latach 2022–2024 nierzetelne faktury VAT dla Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

Łączna wartość tych faktur wynosi około 9,3 mln zł. Według prokuratury dotyczyły one usług pośrednictwa handlowego, które nie zostały wykonane. Śledztwo bada również podejrzenia dotyczące bezpodstawnej zapłaty tej kwoty przez organizacje koszykarskie oraz możliwego uszczuplenia należności podatkowych na łączną kwotę około 1,3 mln zł.

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Przeszukania i kontrola wydatków PKOl

Oddzielnie śledczy analizują możliwe finansowanie remontu i wyposażenia restauracji Olympic Sky w Warszawie ze środków Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Śledztwo przedłużono do 3 kwietnia 2027 roku.

Według informacji prokuratury w sprawie przesłuchano wielu świadków i uzyskano opinię specjalisty z zakresu informatyki. W całej Polsce przeprowadzono 30 przeszukań, podczas których zabezpieczono dokumenty i sprzęt elektroniczny. Prokuratura wskazała, że zebrane materiały pozwalają na kontynuowanie czynności śledczych w szerszej perspektywie, w tym w związku z materiałami dotyczącymi podejrzeń o przestępstwa związane z działalnością Zondacrypto.

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