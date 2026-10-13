We Francji Zgromadzenie Narodowe głosuje nad kompleksowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć. Dokument poddano pod głosowanie po społecznym oburzeniu wywołanym gwałtem i zabójstwem 11-letniej dziewczynki o imieniu Lyhanna. Poinformowała o tym France 24.

Środki przewidziane w projekcie ustawy

Projekt ustawy zawiera środki mające wzmocnić dochodzenia w sprawach dotyczących przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć. Wśród nich jest utworzenie wyspecjalizowanych jednostek policji.

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Proponuje się również utworzenie wyspecjalizowanych sądów, które będą rozpatrywać te kategorie spraw. Osobnym kierunkiem dokumentu jest szczególne wsparcie dla dzieci, które padły ofiarą przemocy w ramach tego projektu ustawy.

Finansowanie

Jednocześnie aktywiści i ustawodawcy ostrzegają, że finansowanie proponowanych środków pozostaje nieokreślone. Z powodów budżetowych z projektu ustawy usunięto już kilka przepisów.

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