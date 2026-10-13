Zgromadzenie Narodowe Francji jednogłośnie zatwierdziło w pierwszym czytaniu projekt ustawy o wzmocnieniu ochrony ofiar przemocy seksualnej i ze względu na płeć. Po sześciu dniach debat dokument poparło 503 deputowanych, nie było głosów przeciw.

Jak informuje Anadolu Agency, projekt ustawy musi jeszcze zostać rozpatrzony przez Senat, dlatego na razie nie wszedł w życie. Dokument przewiduje, że śledczy w ciągu roku mają przesłuchać poszkodowanych i podejrzanych, zabezpieczyć dowody oraz szukać innych możliwych ofiar.

Wyspecjalizowane jednostki i urlop

Inicjatywa przewiduje także wyspecjalizowane jednostki policji i sądy do spraw przemocy seksualnej i domowej. Poszkodowani będą mieli prawo do 10 dni urlopu, aby uczestniczyć w konsultacjach medycznych lub podjąć kroki prawne.

Szkoły będą musiały regularnie prowadzić rozmowy z uczniami, aby wykrywać przypadki przemocy. Pełne wdrożenie tego mechanizmu zaplanowano do 2032 roku.

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Inne postanowienia dokumentu

Wśród innych środków jest rozszerzenie wykazu przestępstw związanych z kazirodztwem, pomoc medyczna dla dzieci dotkniętych przemocą, a także zaostrzenie wymogów dotyczących zgody na inwazyjne procedury medyczne. Projekt ustawy przewiduje również surowsze kary za rozpowszechnianie treści seksualnych bez zgody oraz wysyłanie niechcianych zdjęć o charakterze seksualnym.

Deputowani odrzucili jednocześnie szereg przepisów służących ochronie zagranicznych poszkodowanych, w tym zakaz wydawania nakazów deportacji wobec ofiar przemocy seksualnej, które złożyły skargę. Reforma nabrała nowego impulsu po śmierci 11-letniej dziewczynki Lyhanny, którą w czerwcu znaleziono martwą w południowo-zachodniej Francji po zgwałceniu. Wcześniej wobec podejrzanego wpłynęło kilka skarg dotyczących domniemanej przemocy seksualnej wobec nieletnich.

Francuski rząd zobowiązał się ocenić koszt proponowanych środków i przedstawić plan budżetowy po rozpatrzeniu dokumentu przez Senat.

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