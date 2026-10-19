Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przenoszą się do pracy w innych krajach, podczas gdy uniwersytety w Kanadzie, Francji, Belgii, Finlandii i Australii oferują im stabilniejsze finansowanie oraz wolność akademicką. Informuje o tym Fortune. Badacze i stowarzyszenia zawodowe uważają, że odpływ specjalistów stał się już zauważalny, choć trudno ocenić ogólną skalę tego zjawiska.

Rekrutacja za granicą

Zgodnie z kwietniowym raportem koalicji Business for Federal Research Funding, ponad połowa stanów USA straciła naukowców w wyniku programów rekrutacyjnych w innych krajach. W marcu młodzi badacze biomedyczni byli o około 20 punktów procentowych mniej skłonni deklarować, że pozostaną w USA, niż oceniali swoje zamiary sześć miesięcy wcześniej. Jednocześnie absolwenci programów doktoranckich z fizyki w 2025 roku opuszczali USA najczęściej od 30 lat, według Amerykańskiego Instytutu Fizyki.

Biolożka morska Hallie Froehlich przeprowadziła się z Kalifornii do Finlandii wraz z mężem i córką. Na Uniwersytecie Helsińskim nadal bada, jak zmiana klimatu wpływa na ryby, skorupiaki i glony spożywane przez ludzi. W ramach inicjatywy Rady ds. Badań Naukowych Finlandii naukowczyni otrzymała gwarantowane finansowanie na pięć lat o łącznej wartości około 3 mln dolarów.

Kristin Stavitz, była pracownica amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej, również opuściła stanowisko w ubiegłym roku i rozpoczęła pracę jako inżynierka oprogramowania badawczego na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jak powiedziała, jej poprzednia instytucja przestała odpowiadać jej wartościom po żądaniach usunięcia ze stron internetowych wzmianek o zmianie klimatu oraz kwestiach różnorodności, równości i inkluzywności.

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Niepewność wokół grantów

Małżeństwo biologów James Letts i Maria Maldonado, którzy pracowali na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, przeniosło się na Uniwersytet Monasha w Australii. Według Lettsa na decyzję wpłynęła niepewność dotycząca finansowania grantowego: w czasie oczekiwania na środki musieli zwolnić pracownika.

Według trackera States United Democracy Center i Grant Witness administracja prezydenta Donalda Trumpa od początku jego drugiej kadencji ograniczyła lub zamroziła federalne granty o wartości do 174 mld dolarów. Biały Dom oświadczył, że Trump dąży do powstrzymania marnotrawstwa i zachowania przywództwa USA w innowacjach naukowych poprzez finansowanie „prawdziwej nauki”.

Stowarzyszenie Uniwersytetów Amerykańskich poinformowało, że duże instytucje badawcze przyjęły jesienią 2026 roku o 15% mniej osób na programy doktoranckie niż rok wcześniej. Naukowcy, którzy wyjechali z USA lub pozostali w kraju, obawiają się, że cięcia programów, finansowania i mentoringu mogą wpłynąć na kolejne pokolenie badaczy.

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