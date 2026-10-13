Ćwiczenia ODBK na Białorusi: co ćwiczą sojusznicy Rosji i jakie zagrożenia stwarza to dla Ukrainy i NATO

Na białoruskich poligonach wojskowych rozpoczęła się kolejna faza aktywnych działań w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych państw Organizacji Układu o Zbiorowym Bezpieczeństwie pod nazwami „Niezłomne braterstwo-2026” i „Bariera-2026”. Manewry trwają od 12 do 16 października i zgromadziły oddziały kilku państw postsowieckich w kontekście długotrwałego konfliktu Moskwy ze światem zachodnim oraz pełnej agresji przeciwko Ukrainie.

Oficjalnie kierownictwo sekretariatu bloku oraz białoruskie ministerstwo obrony deklarują, że planowane działania mają charakter wyłącznie pokojowy i polegają na ćwiczeniu wspólnej obrony przed zagrożeniami biologicznymi. Jednak lokalizacja manewrów w ośrodkach szkoleniowych położonych w pobliżu granic państw Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz północnych regionów Ukrainy wskazuje na utrzymanie dotychczasowej roli Białorusi jako narzędzia presji wojskowo-politycznej.

Osobnym wyznacznikiem obecnych ćwiczeń stała się demonstracyjna nieobecność przedstawicieli Armenii, która faktycznie zawiesiła swój udział w sojuszu z powodu systematycznego ignorowania jej interesów bezpieczeństwa, a także bardzo ograniczony kontyngent rosyjski, co po raz kolejny ilustruje wyczerpanie rezerw regularnych armii RF.

UA.News wyjaśnia, jakie konkretne zadania taktyczne ćwiczą kontyngenty, kto dokładnie przybył na białoruskie poligony, jakie realne zagrożenia te manewry stwarzają dla Ukrainy i sąsiednich krajów NATO, oraz dlaczego ODBK w coraz bardziej oczywisty sposób staje się deklaratywnym narzędziem Kremla.

Poligony „Loswido” i „Starodorożski”: analiza przećwiczonych scenariuszy

Jako główne lokalizacje rozmieszczenia oddziałów sojuszniczych wybrano dwa białoruskie obiekty wojskowe: poligon 103. oddzielnej brygady powietrznodesantowej „Loswido”, położony w obwodzie witebskim, oraz 288. poligon „Starodorzhski” w obwodzie mińskim.

Program ćwiczeń jest funkcjonalnie podzielony na dwie powiązane części. Pierwsza część to ćwiczenia dowodzenia i sztabowe z siłami pokojowymi ODBK „Niezłomne braterstwo-2026”. W ramach tego etapu wielonarodowy sztab symuluje sytuację wybuchu lokalnego konfliktu zbrojnego na terytorium hipotetycznego państwa członkowskiego bloku. Żołnierze ćwiczą rozstawianie posterunków obserwacyjnych, pełnienie służby na blokadach, eskortowanie konwojów humanitarnych oraz całkowite odcięcie tzw. nielegalnych ugrupowań zbrojnych na terenie zalesionym i bagiennym.

Drugi komponent to specjalne ćwiczenia „Barier-2026”, w których główną rolę odgrywają specjaliści z wojsk ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej (RCHB). Zgodnie z oficjalną wersją, połączona wspólna formacja OBRB ma zlokalizować epicentrum zastosowania patogennych czynników biologicznych, operacyjnie rozstawić mobilne kompleksy diagnostyczne oraz przeprowadzić odkażanie personelu wraz z całkowitą dekontaminacją pojazdów opancerzonych.

Takie skupienie się na tematyce biologicznej nie jest przypadkowym wyborem dowództwa wojskowego. Moskwa regularnie wykorzystuje propagandę wojskową dotyczącą rzekomego zagrożenia ze strony zachodnich laboratoriów, a przećwiczenie scenariuszy likwidacji ognisk zakażeń na poligonie „Barier-2026” stanowi praktyczną ilustrację tej kremlowskiej retoryki dla wewnętrznej publiczności krajów ODBK.

Ważną nowością techniczną manewrów stała się zakrojona na szeroką skalę integracja systemów bezzałogowych. Organizatorzy zaangażowali około 80 kompleksów bezzałogowych różnego typu — od taktycznych quadkopterów i dronów FPV po bezzałogowe statki powietrzne do celów rozpoznawczych.

Wspólne grupy ćwiczą korygowanie ognia oddziałów moździerzowych w czasie rzeczywistym, osłanianie przemieszczania się kolumn za pomocą zakłócaczy radiowo-elektronicznych oraz stosowanie karabinów przeciwdronowych przeciwko atakom z powietrza.

Skład uczestników: bojkot Erewania, powściągliwa Azja i niedobór sił w Moskwie

Łączna liczba sił zaangażowanych na białoruskich poligonach wynosi ponad 1500 żołnierzy oraz około 300 jednostek sprzętu kołowego, gąsienicowego i specjalistycznego. Oprócz gospodarzy manewrów – sił zbrojnych Republiki Białorusi – na miejsce przybyli przedstawiciele Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu.

Głównym geopolitycznym sygnałem tych ćwiczeń stał się ostateczny i wymowny gest Armenii. Erywań całkowicie zignorował zaproszenie strony białoruskiej, nie wysyłając do Mińska ani jednego żołnierza, ani nawet oficera łącznikowego.

Premier Nikol Paszynian ogłosił wcześniej publicznie zawieszenie udziału kraju w działaniach ODBK, wskazując, że organizacja ta nie wywiązała się ze swoich bezpośrednich zobowiązań podczas eskalacji konfliktu wokół Górskiego Karabachu. Brak armeńskiej flagi w szeregach stał się namacalnym dowodem wewnętrznego rozkładu sojuszu bezpieczeństwa.

Kraje Azji Środkowej – Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan – tradycyjnie opowiadają się za strategią minimalnej niezbędnej obecności. Ich delegacje reprezentowane są przez niewielkie grupy spadochroniarzy na poziomie plutonu lub kompanii, oddziały specjalne oraz wojskowych lekarzy.

Dla władz w Astanie i Biszkeku udział w tego typu wydarzeniach jest raczej protokołową koniecznością, mającą na celu utrzymanie dialogu z Moskwą bez podejmowania jakichkolwiek rzeczywistych zobowiązań.

Rządy krajów Azji Środkowej starannie dbają o zachowanie równowagi w stosunkach z Zachodem, Chinami i krajami Bliskiego Wschodu. Otwarcie unikają ryzyka nałożenia sankcji wtórnych i nie wykazują żadnej gotowości do stania się wojskowymi satelitami Kremla w konfrontacji z krajami europejskimi.

Obecność Rosji na ćwiczeniach również wydaje się bardzo wymowna. Z powodu ogromnych strat i codziennej potrzeby uzupełniania oddziałów na linii frontu na Ukrainie Moskwa nie jest już w stanie wysyłać do Białorusi pełnoprawnych grup taktycznych na poziomie batalionu w celu zademonstrowania potęgi.

Rosyjski kontyngent na ćwiczeniach „Niezłomne Braterstwo-2026” składa się głównie z oficerów sztabowych, instruktorów z doświadczeniem bojowym, łączników oraz specjalistów z oddziałów ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi (CBRN).

Ćwiczenia na Białorusi stanowią część szerszego programu ODBK

Manewry „Niezłomne braterstwo-2026” i „Bariera-2026” na Białorusi stanowią część szerszego programu przygotowań wojskowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W ciągu 2026 roku państwa członkowskie zaplanowały dziesiątki wspólnych i operacyjnych ćwiczeń, w tym osiem ćwiczeń dowodzenia i sztabowych oraz ćwiczeń specjalnych.

Odbywają się one na terytorium kilku państw członkowskich, a każde z tych wydarzeń ma odrębny cel — od szkolenia sił szybkiego reagowania po ćwiczenia w zakresie rozpoznania, logistyki i operacji pokojowych. Taki plan pozwala oceniać manewry białoruskie nie w oderwaniu, ale w kontekście prób ODBZ mających na celu utrzymanie współpracy między krajowymi kontyngentami wojskowymi.

Na początku jesieni w Rosji odbyły się ćwiczenia „Wzajemne Działanie-2026”, „Poszukiwanie-2026” oraz „Echelon-2026”. Obejmowały one różne elementy wspólnych działań wojskowych: przygotowanie i przeprowadzenie operacji mającej na celu lokalizację hipotetycznego konfliktu zbrojnego, organizację rozpoznania oraz zaopatrzenie wojsk w środki materialno-techniczne.

Według informacji ODBK do obszarów, w których odbywały się manewry w Rosji, przybyły kontyngenty z Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Świadczy to o tym, że ćwiczenia zakładały nie tylko udział poszczególnych jednostek, ale także przećwiczenie współpracy między siłami zbrojnymi różnych państw.

Kolejny etap zaplanowano w Tadżykistanie: w dniach 18–23 października mają się tam odbyć specjalne ćwiczenia „Kobalt-2026” i „Skała-2026”. W ten sposób październikowe manewry na Białorusi stanowią jedynie jeden z elementów kalendarza ODBK.

Jednocześnie sam fakt istnienia wspólnego planu nie oznacza jeszcze, że państwa członkowskie w ten sam sposób oceniają zagrożenia lub są gotowe do takiego samego poziomu współpracy wojskowej w przypadku rzeczywistego kryzysu. Do oceny praktycznych możliwości sojuszu istotna jest nie tylko liczba ćwiczeń i deklarowane cele, ale także to, na ile zgrane kontyngenty potrafią działać razem oraz jakie zadania faktycznie im powierzono.

Ryzyko dla Ukrainy: czy istnieje zagrożenie przełamania linii obrony z północy

Ukraińskie dowództwo wojskowe, służby wywiadowcze i straż graniczna stale monitorują wszystkie działania w zakresie przygotowań bojowych, które odbywają się na terytorium sojuszniczego państwa – Rosji.

Szczególny nacisk kładzie się na fakt, że miejsca ćwiczeń — poligony „Losvid” i „Starodorożski” — znajdują się w północnej i środkowej części Białorusi, w znacznej odległości od bezpośredniej granicy państwowej między Ukrainą a Białorusią.

Parametry liczebne zaangażowanych kontyngentów wyraźnie wskazują na brak potencjału do prowadzenia operacji ofensywnych. Zgrupowanie liczące 1500 żołnierzy, z których znaczna część to personel tyłowy, medykowie i specjaliści ds. ochrony specjalnej, nie jest w stanie stworzyć nawet lokalnej siły uderzeniowej.

Eksperci wojskowi podkreślają, że do sformowania minimalnej siły uderzeniowej, która mogłaby liczyć na przełamanie dobrze zorganizowanej linii obrony ukraińskiego Polesia, przeciwnik musiałby zgromadzić co najmniej 40–50 tysięcy zmotywowanych i ciężko uzbrojonych żołnierzy.

Tymczasem rzeczywiste zagrożenie związane z ćwiczeniami polega na strategii odciągania zasobów Sił Obronnych Ukrainy. Sam fakt obecności zagranicznych kontyngentów wojskowych, ciągłe przemieszczanie się konwojów kolejowych, loty lotnictwa bojowego oraz aktywność systemów rozpoznawczych zmuszają Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy do utrzymywania na północnych granicach, w pełnej gotowości bojowej, znacznych rezerw piechoty, artylerii i obrony przeciwlotniczej.

Ukraińskie oddziały w obwodach żytomierskim, rówieńskim, wołyńskim, kijowskim i czernihowskim zmuszone są pełnić całodobową służbę i utrzymywać fortyfikacje zamiast wzmacniać najbardziej gorące odcinki frontu na wschodzie i południu naszego państwa.

Ponadto terytorium Białorusi pozostaje dostępne dla innych działań hybrydowych agresora. Rosyjskie dowództwo regularnie wykorzystuje przestrzeń powietrzną sąsiedniej republiki do tranzytu dronów kamikadze typu Shahed, prowadzenia monitoringu radiotechnicznego oraz oceny gęstości ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej.

Zachodnie skrzydło NATO: napięcia wokół korytarza suwalskiego

Sąsiednie kraje Sojuszu – Polska, Litwa i Łotwa – tradycyjnie postrzegają wszelkie rosyjsko-białoruskie ruchy wojskowe w pobliżu swoich granic przez pryzmat potencjalnych zagrożeń hybrydowych. Chociaż poligony nie przylegają bezpośrednio do tzw. korytarza suwalskiego, wspólne ćwiczenia dowodzenia sił lądowych są zawsze postrzegane przez Wilno i Warszawę jako potencjalne próby zablokowania strategicznych połączeń.

Analitycy wojskowi z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wielokrotnie wskazywali, że Kreml konsekwentnie dąży do zinstytucjonalizowania swojego wpływu na dowództwo armii ODBK, dążąc do włączenia ich organów dowodzenia do systemu rosyjskiego Sztabu Generalnego oraz tworząc pozory legalnej koalicji regionalnej.

Dla Polski i krajów bałtyckich przeprowadzenie tych manewrów stanowi dodatkowy czynnik wywołujący napięcia na tle trwającego, sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego. Reżim Aleksandra Łukaszenki nie zaprzestaje prób kierowania grup nielegalnych migrantów przez ogrodzenia graniczne, a przeprowadzanie zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń sił zbrojnych równolegle z presją migracyjną jest postrzegane jako element psychologicznej destabilizacji społeczeństw europejskich.

Pomimo tych wyzwań przedstawiciele NATO wyrażają przekonanie o gotowości własnych sił na wszelkie prowokacje. Wschodnia flanka Sojuszu jest obecnie chroniona przez wielonarodowe bojowe grupy batalionowe w ramach zaawansowanej obecności, wzmocnione kontyngentami obrony przeciwlotniczej Patriot oraz regularnymi patrolami lotniczymi.

Podczas gdy sojusznicy z ODBK ćwiczą operacje pokojowe z udziałem kilkuset żołnierzy, siły NATO przeprowadzają znacznie bardziej zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia mające na celu odparcie inwazji na pełną skalę, z udziałem dziesiątek tysięcy żołnierzy i nowoczesnej zachodniej techniki pancernej.

Dlaczego ODBK nie jest w stanie stać się „wschodnim NATO”

Ćwiczenia „Niezłomne braterstwo-2026” i „Bariera-2026” stanowią dobitny dowód głębokiego kryzysu instytucjonalnego, który ogarnął cały blok wojskowy pod egidą Moskwy. Próby Kremla, by przedstawiać ODBK jako potężną przeciwwagę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, rozbijają się o surową rzeczywistość wewnętrznych sprzeczności i niechęć partnerów do podziału rosyjskiej izolacji.

Brak jednolitego systemu interesów sprawia, że organizacja ta jest krucha. Armenia otwarcie poszukuje gwarancji bezpieczeństwa na Zachodzie i kupuje francuską broń. Kazachstan reformuje swoje siły zbrojne według mieszanych standardów, aktywnie współpracując z Turcją i Chinami.

Kirgistan i Tadżykistan jeszcze niedawno toczyły między sobą krwawe starcia graniczne, co po raz kolejny pokazało całkowitą niezdolność ODBK do rozstrzygania konfliktów nawet między własnymi członkami.

W ostatecznym rozrachunku ODBK pozostaje platformą, na której Moskwa stara się stworzyć pozory utrzymania swojego wpływu geopolitycznego na terenach postsowieckich, a Białoruś jest jedynym bezwarunkowym partnerem, który udostępnia poligony i zasoby w zamian za preferencje gospodarcze oraz polityczne przetrwanie obecnego reżimu.

Dla Ukrainy i jej międzynarodowych partnerów obecne manewry na Białorusi nie stanowią zagrożenia nieuchronnym atakiem zbrojnym, jednak stanowią one przypomnienie: kierunek północny pozostaje potencjalnie niebezpiecznym przyczółkiem wroga, wymagającym nieustannego monitorowania i bezkompromisowej gotowości obronnej.

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