Prezydent Polski Karol Nawrocki podarował Donaldowi Trumpowi dębowy fotel inkrustowany bursztynem i ozdobiony amerykańską symboliką. Ten niezwykły prezent został przekazany już 14 czerwca podczas wizyty polskiego przywódcy w Waszyngtonie.

Jak donosi polska gazeta Rzeczpospolita, o prezencie nie wiedziało nawet polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani ambasada w USA.

Informacja o nim wyszła na jaw po opublikowaniu zdjęć fotela w sieci.

Mebel wykonał rzemieślnik z Sopot, Lucian Mirta. Podobny fotel wykonał już w 2018 roku dla prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Drugi egzemplarz początkowo planowano przekazać Trumpowi podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej, ale wtedy do tego nie doszło.

W Kancelarii Prezydenta Polski potwierdzono przekazanie prezentu, jednak nie ujawniono jego wartości ani nie wyjaśniono, dlaczego prezent utrzymywano w tajemnicy.

Obecnie dziennikarze sprawdzają, czy fotel został wpisany do amerykańskiego rejestru prezentów zagranicznych. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Trump ma obowiązek zadeklarować taki prezent, a aby go zatrzymać, musi wykupić go od państwa.

Źródło: Rzeczpospolita.

Na marginesie szczytu G7 we francuskim Évianie kanclerz Niemiec Friedrich Merz wręczył prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi koszulkę reprezentacji Niemiec z jego nazwiskiem i numerem 47.

W Stanach Zjednoczonych proponuje się ustanowienie nowego święta państwowego – ku czci prezydenta Donalda Trumpa. Proponuje się obchodzić je 14 czerwca – w Dzień Flagi Narodowej w USA, który jest jednocześnie dniem urodzin obecnego prezydenta. Z odpowiednią propozycją wystąpiła we wtorek, 18 lutego, przedstawicielka Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów Claudia Tenney.

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