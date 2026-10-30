3 listopada w Warszawie odbędzie się zwołane przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Konfederację Korony Polskiej będzie na nim reprezentował poseł Włodzimierz Skalik. Jego zaproszenie pozostaje aktualne mimo sprzeciwu polityków koalicji rządzącej, informuje Interia.

W posiedzeniu mają uczestniczyć przedstawiciele ośrodków prezydenckiego i rządowego, a także klubów i kół parlamentarnych. Nawrocki wyjaśnił swoją decyzję tym, że nie można ignorować środowiska politycznego, któremu, jak powiedział, ufa około 10% Polaków.

Sprzeciw koalicji rządzącej

Przeciw udziałowi przedstawiciela Korony wystąpili politycy koalicji rządzącej. Tomasz Siemoniak i Radosław Sikorski oświadczyli, że nie będą mogli swobodnie czuć się w obecności polityka tej partii. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wysłał do prezydenta list z prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej udziału przedstawiciela Korony.

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Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Roman Polko powiedział Interii, że na takie spotkania nie należy zapraszać osób, które mogą przekazywać informacje tym, którzy, jak stwierdził, nie życzą Polsce dobrze. Uważa on, że w takich warunkach uczestnicy mogą unikać omawiania ważnych kwestii albo mówić aluzjami.

Obawy dotyczące informacji niejawnych

Inny były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej podkreślił, że na posiedzeniach Rady zazwyczaj omawiane są kwestie strategiczne, w tym dane o charakterze niejawnym. Według niego wyciek informacji o polsko-amerykańskich negocjacjach lub rozbieżnościach między stronami mógłby zostać wykorzystany przez Kreml, czyli kierownictwo Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora.

Koziej zaproponował trzy możliwe podejścia: zmienić skład Rady, przeprowadzić posiedzenie bez omawiania tajnych informacji albo zmienić ustawodawstwo dotyczące dostępu posłów do tajnych danych. Za najbardziej prawdopodobny uznał drugi wariant, choć uważa, że wówczas spotkanie będzie mniej merytoryczne. Jednym z tematów posiedzenia ma być stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

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