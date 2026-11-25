Narodowy Bank Ukrainy zakończył procedurę autoryzacji i wydał licencję bankową bankowi Iute Bank, należącemu do estońskiej grupy fintechowej Iute Group AS. Stał się on pierwszym nowym licencjonowanym bankiem na Ukrainie od początku pełnej inwazji Rosji.

Decyzję o wydaniu licencji zarząd organu regulacyjnego podjął 6 listopada 2026 r., 13 listopada komisja branżowa zatwierdziła nową wersję statutu w związku z wygaśnięciem statusu banku przejściowego oraz zmianą nazwy, a 18 listopada odpowiednie dane zostały wpisane do Państwowego Rejestru Banków.

Instytucja została utworzona 17 grudnia 2025 r. na mocy decyzji Funduszu Gwarancji Depozytów Osób Fizycznych w ramach wycofania z rynku niewypłacalnego banku RVS, po czym w styczniu 2026 r. 100% jej akcji nabyła spółka Iute Group AS, a 16 marca, po dokapitalizowaniu, bank utracił status banku przejściowego. NBU zatwierdził również kierownictwo instytucji finansowej: na stanowisko prezesa zarządu powołano Artura Murawickiego, a na czele rady nadzorczej stanął współzałożyciel Iute Group, Tarmo Sild.

Źródło: komunikat biura prasowego Narodowego Banku Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy cofnął licencję Państwowej Instytucji Hipotecznej na prowadzenie działalności jako spółka finansowa i wykreślił ją z odpowiedniego rejestru państwowego.

Narodowy Bank Ukrainy proponuje zezwolić bankom zajmującym się inkluzją finansową na angażowanie agentów komercyjnych do otwierania rachunków i przyjmowania lokat w imieniu tych instytucji. Oczekuje się, że nowość ta sprawi, że usługi bankowe staną się bardziej dostępne dla osób, którym trudno jest korzystać z tradycyjnych oddziałów.

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