W Nigerii Nigeryjski Kongres Demokratyczny (NDC) przełożył prezentację i inaugurację krajowej rady kampanii wyborczej z 20 na 26 października 2026 roku. Poinformował o tym Premium Times Nigeria, powołując się na oświadczenie rzecznika partii Osy Directora.

Powód przełożenia

Według Directora wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 26 października. Wyjaśnił zmianę terminu napiętym harmonogramem kandydata NDC na prezydenta, Petera Obiego, który ma ważne wydarzenie za granicą.

Rzecznik przeprosił za możliwe niedogodności i wezwał zwolenników do skoncentrowania się na zwycięstwie Obiego oraz innych kandydatów NDC w nadchodzących wyborach prezydenckich i powszechnych.

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Spór wokół rady

Wcześniej NDC upoważnił Obiego i jego kandydata na wiceprezydenta, Rabiu Kwankwaso, do zaproponowania kandydatów na stanowiska kierownicze w przyszłej radzie kampanii wyborczej. Decyzję podjęto po sporze między kierownictwem partii a ruchem OK, który mobilizuje poparcie dla Obiego i Kwankwaso.

17 września ruch OK, którego nazwa powstała od nazwisk Obiego i Kwankwaso, utworzył 59-osobową radę w celu mobilizowania poparcia dla polityków przed wyborami w 2027 roku. Grupa oświadczyła, że jej struktura będzie działać niezależnie od rady, którą NDC miał zaprezentować.

Partia nie uznała organu utworzonego przez ruch i ostrzegła, że takie działania mogą ją zdestabilizować. Później ruch OK poinformował, że utworzenie rady, której NDC nie uznał, nie było zgodne z właściwą procedurą.

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