Niderlandzkie służby uratowały 38 mężczyzn znalezionych w pontonie bez silnika u wybrzeży prowincji Zelandia w południowo-zachodniej części Niderlandów. W chwili odnalezienia łódź dryfowała, a żadna z osób na pokładzie nie miała kamizelki ratunkowej.

Podejrzenie przemytu ludzi

Według Al Jazeery rzecznik żandarmerii wojskowej Doron Wallin powiedział Associated Press, że dwie osoby na pokładzie są uznawane za prawdopodobnie zaangażowane w przemyt ludzi, a pozostali to migranci.

AFP podała, że 36 mężczyzn pochodziło z Afganistanu, a dwóch zatrzymanych — z Sudanu. Zostali aresztowani pod zarzutem przemytu ludzi.

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Trasa łodzi jest ustalana

Wallin oświadczył, że władze nie ustaliły jeszcze, skąd przypłynęła łódź ani dokąd zmierzała. Wśród możliwych miejsc wypłynięcia wymienił Francję, Niderlandy lub Belgię.

Przeprawy przez kanał La Manche małymi łodziami z Francji do Wielkiej Brytanii stały się w ostatnich latach powszechne, jednak wykrywanie łodzi z migrantami na niderlandzkich wodach jest rzadkie. Niderlandzkie władze poinformowały, że w niedzielę wszczęły śledztwo w tej sprawie.

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