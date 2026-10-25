Nigeria i Francja podczas 17. Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP17) w Erywaniu wezwały do wzmocnienia przywództwa politycznego, finansowania i wspólnych działań na rzecz realizacji celu 30×30 do 2030 roku. Zakłada on skuteczną ochronę i zarządzanie co najmniej 30% lądowych, śródlądowych wodnych, przybrzeżnych i morskich obszarów świata.

Jak donosi Premium Times Nigeria, apel wybrzmiał podczas Dnia Działań na rzecz Celu 3. Nigeria i Francja współprzewodniczą Koalicji Wysokich Ambicji na rzecz Przyrody i Ludzi, do której należy 123 państwa.

Zobowiązania polityczne i zarządzanie

Przedstawiciel koalicji Charles Nicolai oświadczył, że przywództwo polityczne musi zostać utrzymane po przyjęciu Celu 3 na CBD COP15 w Montrealu. Podkreślił, że do wyznaczonego terminu w 2030 roku pozostawały cztery lata, a osłabienie poparcia politycznego może spowolnić realizację zobowiązań.

Według niego Francja podczas swojego przewodnictwa w Grupie Siedmiu promowała kwestię skutecznego zarządzania morskimi obszarami chronionymi. Ministrowie środowiska państw G7 uzgodnili, że uczynią to wspólnym priorytetem, i stworzyli platformę wymiany doświadczeń. Nigeria z kolei pomagała promować cel 30×30 w Afryce Zachodniej oraz koordynować rozszerzanie obszarów chronionych na lądzie i morzu.

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Sześć zasad deklaracji

Osoba kontaktowa Nigerii ds. Konwencji o różnorodności biologicznej, Sikeade Egbuwalo, wymieniła sześć zasad deklaracji ministerialnej: zbiorową odpowiedzialność, przejrzystość, skuteczne zarządzanie, udział społeczności, wdrażanie lokalne i odpowiednie finansowanie. Wezwała rządy do raportowania postępów, w tym za pośrednictwem Światowej Bazy Danych o Obszarach Chronionych i Zachowanych oraz krajowych sprawozdań dla CBD.

Egbuwalo ostrzegła przed formalnym podejściem, w którym państwa jedynie zaznaczają obszary na mapie. Jej zdaniem takie obszary muszą być właściwie zarządzane, ekologicznie połączone, reprezentatywne i mieć odpowiednie mechanizmy zarządzania. Podkreśliła również udział ludów tubylczych i społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących ochrony przyrody.

Przedstawicielka Nigerii określiła finansowanie jako kwestię o krytycznym znaczeniu, zwłaszcza dla państw rozwijających się. Koalicja planuje również zorganizować pierwszy globalny szczyt 30×30 w 2027 roku, podczas którego mają zostać ocenione postępy i zaprezentowane udane inicjatywy ochrony przyrody.

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