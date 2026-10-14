Konsulat Generalny Nigerii w Johannesburgu wezwał władze Republiki Południowej Afryki do przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie śmierci obywatela Nigerii Chimeziego Odueze w Kapsztadzie. Według Premium Times Nigeria konsulat poinformował, że mężczyzna zmarł 9 października w dzielnicy Parklands.

Oświadczenie konsulatu

Generalna konsul Nigerii Ninikawa Okey-Uche poinformowała, że Odueze został zatrzymany w centrum handlowym pod zarzutem posiadania narkotyków. Następnie zabrano go do domu w celu przeprowadzenia przeszukania. Według konsulatu w mieszkaniu nie znaleziono narkotyków, a obywatel Nigerii miał być torturowany przez funkcjonariuszy Południowoafrykańskiej Służby Policyjnej, co doprowadziło do jego śmierci.

Placówka dyplomatyczna zaznaczyła, że doniesienia o możliwych torturach wywołały ból i szok wśród rodziny zmarłego, nigeryjskiej społeczności oraz nigeryjskich przedstawicielstw dyplomatycznych w RPA. Konsulat wyraził także zaniepokojenie doniesieniami o pozasądowych zabójstwach Nigeryjczyków w kraju i wezwał do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wezwanie do przestrzegania procedur prawnych

Okey-Uche podkreśliła, że niezależnie od postawionych zarzutów podejrzani mają prawo do uczciwego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Konsulat wezwał Nigeryjczyków w RPA do zachowania spokoju, przestrzegania prawa i ostrożności w obliczu ksenofobicznych i afrofobicznych ataków oraz gróźb wobec cudzoziemców.

Jak podaje publikacja, od początku ostatniej fali przemocy, która rozpoczęła się w kwietniu, z RPA ewakuowano około 1640 Nigeryjczyków. W tym okresie zginęło co najmniej pięciu obywateli Nigerii. Według publikacji śledztwa w sprawie wcześniejszych śmierci Nigeryjczyków w RPA nadal trwają, a w tych sprawach nie dokonano żadnych zatrzymań.

Czytaj nas na