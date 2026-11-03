Amerykański Narodowy Instytut Sprawiedliwości (NIJ), jednostka badawcza Departamentu Sprawiedliwości, poinformował, że przekaże do 1 mln dolarów w formie grantów na badania nad częstotliwością i rodzajami przemocy popełnianej przez osoby, u których zdiagnozowano i leczono dysforię płciową. Informuje o tym The Guardian.

Ogłoszenie pojawiło się w związku z działaniami administracji prezydenta Donalda Trumpa, mającymi na celu ograniczenie praw osób transpłciowych w Stanach Zjednoczonych, w tym dostępu do opieki medycznej i dokumentów z prawidłowo wskazaną tożsamością płciową. Według gazety administracja ponad rok temu ograniczyła również finansowanie badań nad przemocą motywowaną nienawiścią i ekstremizmem.

Reakcja obrońców praw człowieka

Wendy Via, współzałożycielka i dyrektorka generalna Global Project Against Hate and Extremism, oświadczyła, że administracja Trumpa wielokrotnie próbowała fałszywie przedstawiać osoby transpłciowe jako bardziej skłonne do ekstremistycznej przemocy. Jej zdaniem odwraca to uwagę od przemocy związanej z ideologiami skrajnej prawicy, w tym teorią „wielkiego zastąpienia”.

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Eksperci i przedstawiciele społeczności LGBTQ+, z którymi rozmawiała gazeta, nazwali próby łączenia transpłciowości z przemocą pseudonaukowymi. Powołują się oni na badania akademickie, według których nie można wskazać jednej cechy — rasy, poglądów politycznych czy płci — jako głównej przyczyny przemocy. Według badaczy wśród napastników częściej występują rasizm, homofobia, mizoginia i nihilizm.

Raport Departamentu Zdrowia

NIJ nie jest jedyną instytucją państwową badającą możliwe związki między transpłciowością a przemocą. Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej niedawno opublikował raport przygotowany na podstawie badania ankietowego około 1 200 dorosłych Amerykanów. Sugeruje on, że osoby otrzymujące lub popierające opiekę afirmującą płeć częściej popierają przemoc polityczną.

Zane McNeill, prawnik organizacji Lawyers for Good Government, zwrócił się do resortu z żądaniem skorygowania szeregu zapisów raportu i oświadczył, że dokument narusza własne zasady agencji. McNeill i inni badacze próbują uzyskać dostęp do danych z ankiety w celu niezależnej analizy. Rzeczniczka Departamentu Zdrowia Grace Davis Jamieson oświadczyła, że raport ma pomóc rządowi lepiej zrozumieć, jak rozwija się radykalizacja polityczna.

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