Nikiel, który potencjalnie mógł trafić do baterii Volkswagena, Forda i Tesli, powiązano z masową wycinką pierwotnych lasów tropikalnych na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, zamieszkanej przez rdzenny lud Tolaki. The Guardian informuje, powołując się na analizę danych korporacyjnych, przepływów handlowych i zdjęć satelitarnych.

Śledztwo prześledziło dostawy rudy z kopalń Cahaya i Hengjaya przez regionalne huty oraz chińskie zakłady przetwórcze Zhejiang Huayou Cobalt. Huayou produkuje materiały katodowe i dostarcza je CATL, największemu na świecie producentowi baterii. Jednocześnie publiczne dokumenty nie pozwalają bezpośrednio powiązać konkretnych partii rudy z bateriami określonych samochodów.

Wycinka w rejonach wydobycia

Kopalnie znajdują się w lasach zaliczanych do kategorii lasów produkcyjnych, przeznaczonych do działalności leśnej. Według szacunków firmy geoinformacyjnej TreeMap wydobycie niklu może odpowiadać za dwie trzecie utraty lasów od 2001 roku na terenie koncesji Cahaya oraz za ponad połowę strat na terenie koncesji Hengjaya.

Operator kopalni Cahaya, Sulawesi Cahaya Mineral, według indonezyjskiej organizacji pozarządowej Auriga przyczynił się w 2024 roku do wykarczowania kolejnych 330 hektarów lasu. W tym samym roku firma dostarczyła do huty Huayou 11 mln ton rudy limonitowej, a w 2025 roku wielkość dostaw wzrosła do niemal 12,5 mln ton. SCM otrzymała również dwie kary administracyjne za nielegalne wykarczowanie ponad 450 hektarów lasu poza dozwolonym obszarem.

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Starszy ludu Tolaki Wadimula, który mieszka w pobliżu koncesji Cahaya o powierzchni 21 tys. hektarów, powiedział: „Prosiliśmy las o ochronę w zamian za nasze ofiary. Zniszczyć go oznacza zniszczyć nasze własne życie”.

Reakcja producentów samochodów

Wśród firm wskazanych jako końcowi użytkownicy katod Huayou lub odbiorcy dostaw CATL są Volkswagen, Volvo, Ford, General Motors, Tesla, BMW, Stellantis i Hyundai. Volkswagen oświadczył, że poważnie traktuje potencjalne ryzyka w łańcuchu dostaw, lecz z powodu zobowiązań umownych nie może ujawniać szczegółów relacji z dostawcami. Ford poinformował, że analizuje przedstawione zarzuty, natomiast Mercedes-Benz zaznaczył, że ocenia doniesienia o szkodach środowiskowych i społecznych w dostawach surowców w ramach należytej staranności w zakresie ryzyka.

CATL, Huayou, SCM i Tesla nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Według prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej światowy popyt na nikiel może do 2040 roku wzrosnąć dwukrotnie, do 5,5 mln ton.

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