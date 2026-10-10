W Brukseli w Belgii Niemcy i ich sojusznicy z grupy oszczędnych państw UE skrytykowali propozycję Irlandii, by zmniejszyć kolejny siedmioletni budżet bloku o 159 mld euro. Irlandzka prezydencja w Radzie UE zaproponowała obniżenie całkowitego budżetu o około 8% w latach 2028–2034, jednak Berlin uważa te zmiany za niewystarczające, informuje Politico Europe.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że negocjatorzy wciąż są daleko od porozumienia, a nowa propozycja nie może stanowić jego podstawy. Według niego budżet UE musi być do przyjęcia dla państw ponoszących główny ciężar finansowy.

Stanowisko państw-donatorów

Niemcy stoją na czele grupy sześciu oszczędnych państw, do której należą także Szwecja, Dania, Niderlandy, Finlandia i Austria. Łącznie zapewniają one 40% wspólnego budżetu Unii Europejskiej, a wkład Niemiec stanowi około jedną czwartą jego wartości.

Szwedzka minister do spraw europejskich Jessica Rosencrantz uznała dokument negocjacyjny za zbyt kosztowny, ponieważ jego łączna wartość nadal przekracza obecny budżet. Austriacka minister do spraw europejskich Claudia Bauer również oświadczyła, że proponowany wariant jest daleki od akceptowalnego dla Wiednia. Holenderski minister finansów Eelco Heinen ostrzegł, że przy obecnym tempie porozumienia może nie być do końca roku.

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Spór o wydatki

Irlandia nie obniżyła finansowania rolnictwa i regionalnej polityki spójności, które łącznie stanowią niemal połowę budżetu UE. Zamiast tego proponowane cięcia koncentrują się na konkurencyjności, obronności i pomocy rozwojowej.

Takie podejście było ustępstwem wobec 17 państw z grupy „Przyjaciele Spójności”, które sprzeciwiają się zmniejszeniu dopłat dla rolników i płatności regionalnych. Włoski minister rolnictwa Francesco Lollobrigida nazwał przywrócenie środków dla Wspólnej Polityki Rolnej dobrym początkiem, ale zaznaczył, że to niewystarczające. Polski minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki z zadowoleniem przyjął fakt, że kraj nadal będzie otrzymywał największą kwotę finansowania, jednocześnie zauważając, że wielkość budżetu nie odpowiada ambicjom UE.

Przywódcy UE mają omówić dokument negocjacyjny na szczycie w przyszły czwartek i piątek. Rządy państw bloku dążą do uzgodnienia budżetu do końca roku, przed wyborami we Francji, Włoszech i Polsce w 2027 roku.

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