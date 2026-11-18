Negocjacje dotyczące zakupu dwóch geostacjonarnych satelitów na podczerwień służących do wczesnego wykrywania startów rakiet są już prawie zakończone.

W grudniu planowane jest przedłożenie dokumentów do Bundestagu w celu zatwierdzenia zakupu. Głównym wykonawcą prawdopodobnie zostanie firma Airbus Defence and Space, a podwykonawcą – OHB.

Budowa takich satelitów potrwa 3–4 lata. Dlatego pierwsze możliwości wykrywania rakiet mogą pojawić się w latach 2029–2030. Satelity będą rejestrować ślady cieplne silników rakiet balistycznych podczas aktywnej fazy lotu.

Ponadto Niemcy współpracują z Francją nad europejskim systemem kosmicznego wykrywania rakiet w ramach projektu JEWEL.

Źródło: Hartpunkt.

Niemcy przekażą Ukrainie nowe radary, które pomogą lepiej kontrolować przestrzeń powietrzną i staną się częścią przyszłego systemu obrony przeciwlotniczej „Freya”. Oświadczył to minister obrony RFN Boris Pistorius po posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” w Brukseli. Potwierdził również, że Berlin będzie nadal dostarczał Ukrainie pociski do systemów Patriot oraz kompleksy IRIS-T.

Niemcy przeznaczą 300 mln dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w ramach inicjatywy PURL. Kraj ten dołącza do nowego pakietu pomocy wraz z Norwegią. Główny nacisk zostanie położony na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Niemcy nie mogą już przekazywać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Obecnie zapasy w tym kraju zostały wyczerpane. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius.

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