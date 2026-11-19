Niemcy zaproponowały Unii Europejskiej rezygnację z wymogu jednomyślnego zatwierdzania nowych pożyczek dla Ukrainy. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 100 mld euro pomocy dla Kijowa w budżecie UE na lata 2028–2034, którego łączna kwota może wynieść 2 bln euro. Jednocześnie Berlin nalega na stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania Ukrainy, który będzie trudniejszy do zablokowania przez obecnych i potencjalnych przeciwników takiego wsparcia, w szczególności przez Marine Le Pen, która liczy na objęcie stanowiska prezydenta Francji.

Zgodnie z zamysłem Niemiec UE ma uzyskać możliwość pozyskania dodatkowych środków ponad już przewidziane 100 mld euro. Poinformował o tym gazecie wysoki rangą europejski urzędnik zaznajomiony z przebiegiem negocjacji.

Do zatwierdzenia nowego budżetu i zaproponowanego przez Niemcy rezerwowego mechanizmu finansowania nadal potrzebne będzie jednomyślne poparcie państw Unii Europejskiej. Jeśli jednak Berlinowi uda się zrealizować swoją inicjatywę, dalsze decyzje o przyznaniu środków Ukrainie w ramach tego mechanizmu będą podejmowane kwalifikowaną większością głosów.

Ponadto mechanizm zaciągania pożyczek pozwoli na pozyskanie dodatkowego finansowania bez konieczności uzgadniania znacznych wydatków początkowych, które są coraz trudniejsze do uzasadnienia politycznie przez rządy krajów europejskich.

O tym pisze Politico.

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