W Niemczech w 112 384 przypadkach prawo do świadczenia rodzinnego Kindergeld na dzieci mieszkające za granicą ma ojciec lub matka z polskim obywatelstwem. Jest to największa grupa wśród odbiorców świadczeń na dzieci, które nie mieszkają w Niemczech.

Prawie 291 tysięcy dzieci za granicą

Według danych niemieckiej Federalnej Agencji Pracy, na które powołuje się RMF24, Kindergeld otrzymuje około 291 tysięcy dzieci mieszkających poza granicami kraju. Ich rodzice pracują w Niemczech. Liczba ta stanowi 1,66% spośród 17,6 miliona dzieci, na które wypłacane jest świadczenie rodzinne.

W 2026 roku Kindergeld wynosi 259 euro miesięcznie na jedno dziecko. Prawo do wypłaty jest związane z zatrudnieniem ojca lub matki w Niemczech, a nie z miejscem zamieszkania dziecka.

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Drugą pod względem liczebności grupą jest 36 727 obywateli Niemiec, których dzieci mieszkają za granicą. Kolejni na liście są obywatele Czech — 33 872 przypadki — oraz Rumunii — 32 459 przypadków.

Reakcje polityków

Zastępca przewodniczącego frakcji parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu Günter Krings oświadczył, że Niemcy są głównym eksporterem świadczeń na dzieci do innych państw UE. Według niemieckich mediów politycy CDU/CSU i AfD wyrażają zaniepokojenie przekazywaniem środków z niemieckiego budżetu za granicę.

Przedstawiciele CDU/CSU zwracają uwagę na różnice w kosztach życia między Niemcami a państwami, w których mieszkają dzieci. Jednocześnie posłanka Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Parsa Marvi oświadczyła, że równe traktowanie w zakresie świadczeń rodzinnych jest ważnym elementem swobody przepływu pracowników w UE. Zastępczyni przewodniczącej grupy parlamentarnej Lewicy Janine Wissler zaznaczyła, że chodzi o około 1% całkowitych wydatków na świadczenia dla dzieci.

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