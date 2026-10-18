W Stanach Zjednoczonych gubernator Kalifornii Gavin Newsom oświadczył, że pomoc wojskowa dla Izraela powinna być udzielana pod pewnymi warunkami. Jak podaje Anadolu Agency, przedstawił to stanowisko w rozmowie z Washington Examiner podczas podróży do New Hampshire. Newsom powiedział również, że takie podejście coraz bardziej staje się konsensusem w Partii Demokratycznej.

Krytyka polityki Netanjahu

Newsom wyjaśnił swoje stanowisko przemocą ze strony osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz polityką premiera Izraela Binjamina Netanjahu. Jego zdaniem polityka ta podważa perspektywy utworzenia dwóch państw.

Gubernator określił wojnę Izraela w Gazie jako katastrofę moralną i stwierdził, że Netanjahu coraz bardziej izoluje się od reszty świata i amerykańskiego społeczeństwa. Jednocześnie Newsom nie sprecyzował, jakie rodzaje pomocy wojskowej powinny być udzielane warunkowo. Wspomniał o różnicy między systemami obronnymi, w tym Iron Dome, a bronią ofensywną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko demokratów

Według Newsoma amerykańska pomoc powinna być zgodna z zasadami ochrony praw człowieka, w tym z mechanizmem Leahy'ego. Ta federalna zasada z 1997 roku zakazuje rządowi USA finansowania zagranicznych jednostek wojskowych, wobec których istnieją wiarygodne informacje o poważnych naruszeniach praw człowieka.

Wypowiedź Newsoma padła w czasie narastającego sprzeciwu demokratów wobec przekazywania broni Izraelowi. Wiosną większość demokratycznych senatorów głosowała za zablokowaniem sprzedaży uzbrojenia, a w lipcu ponad 100 demokratów w Izbie Reprezentantów sprzeciwiło się odrębnemu środkowi. Newsom zaznaczył również, że wybory w Izraelu zaplanowane na 27 października mogą wpłynąć na dyskusję.

Newsom wcześniej krytykował Netanjahu, jednocześnie wyrażając poparcie dla Izraela. W 2023 roku odwiedził ten kraj i spotkał się z osobami, które przeżyły atak Hamasu. W marcu Newsom nazwał swoje wcześniejsze słowa o Izraelu jako „państwie apartheidu” takimi, których żałuje.

Czytaj nas na