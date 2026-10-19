Rząd Norwegii planuje zakazać dzieciom poniżej 16. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Przyszła ustawa może objąć w szczególności TikTok, Roblox i Snapchat, a firmy technologiczne będą odpowiedzialne za weryfikację wieku użytkowników, informuje Channel NewsAsia.

Norweskie Ministerstwo ds. Dzieci i Rodziny określiło szkodliwe platformy jako media społecznościowe, które ze względu na swój projekt, funkcje lub treści mogą stanowić zagrożenie dla emocjonalnego, poznawczego lub fizycznego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci.

Jakie usługi mogą zostać objęte ograniczeniami

Resort oświadczył, że zdaniem rządu przyszła ustawa obejmie TikTok, Roblox i Snapchat. Jednocześnie ministerstwo nie sprecyzowało, jakie inne aplikacje mogą zostać włączone do wykazu.

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Cel projektu ustawy

Minister ds. Dzieci i Rodziny Lene Vågslid oświadczyła, że inicjatywa ma objąć pełne spektrum zagrożeń, z którymi dzieci spotykają się w mediach społecznościowych. Wśród nich rząd wymienił szkodliwe treści, funkcje mogące wywoływać uzależnienie, nielegalny marketing oraz niechciane kontakty z nieznajomymi.

Według Vågslid przepisy powinny stworzyć dla firm technologicznych zachętę do usuwania szkodliwych treści i funkcji, które mogą sprzyjać uzależnieniu. Dzieci i nastolatki będą jednocześnie mogły korzystać z usług przesyłania wiadomości i gier uznanych za nieszkodliwe.

W kwietniu Norwegia informowała o zamiarze przedłożenia projektu ustawy parlamentowi do końca roku. Kilka państw europejskich również dąży do zaostrzenia kontroli nad korzystaniem przez dzieci z mediów społecznościowych po tym, jak Australia w grudniu wprowadziła zakaz dla użytkowników poniżej 16. roku życia.

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