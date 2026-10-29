W Polsce partia Nowa Lewica planuje 29 października wnieść do Sejmu poselski projekt ustawy o likwidacji Funduszu Kościelnego. Jak informuje RMF24, inicjatywa pojawiła się po wielu miesiącach braku kompromisu w sprawie rządowej reformy funduszu.

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska oświadczyła, że partia nie chce dalej czekać na rządowy projekt. Według niej Nowa Lewica oczekuje poparcia Koalicji Obywatelskiej, ponieważ premier wcześniej opowiadał się za likwidacją funduszu.

Jak proponują zmienić opłacanie składek

Zgodnie z projektem państwo przestanie finansować 80% składek na ubezpieczenie społeczne duchownych. Połowę składek miałyby opłacać kościoły, a drugą połowę sami duchowni.

Przewidziano wyjątki dla członków zakonów klauzurowych i misjonarzy: ich składki w całości będą opłacane przez kościoły. Ubezpieczenie chorobowe dla duchownych zasadniczo proponuje się uczynić obowiązkowym. Dla członków zakonów klauzurowych będzie ono dobrowolne, a misjonarze nie będą objęci tym obowiązkiem.

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Projekt ustawy przewiduje również nowe uprawnienia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie mógł weryfikować status duchownego. Wydatki na utrzymanie kościołów będących zabytkami proponuje się przekazać do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dlaczego reforma nie ruszyła wcześniej

Międzyresortowy zespół do spraw Funduszu Kościelnego rozpoczął pracę w połowie stycznia 2024 roku. Na jego czele stanął wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od tego czasu nie przyjęto jednak żadnych zmian legislacyjnych. Podobny projekt w 2025 roku przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lecz nie został on wpisany do wykazu prac rządu z powodu braku zgody w koalicji.

Fundusz Kościelny działa w Polsce od 1950 roku. Początkowo miał rekompensować kościołom i związkom wyznaniowym nieruchomości ziemskie przejęte przez państwo. Obecnie 95% jego wydatków przeznacza się na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne duchownych. W 2026 roku na fundusz przewidziano 272,5 mln zł, a w następnym roku wydatki mają przekroczyć 283,5 mln zł.

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