W Stanach Zjednoczonych firmy Nvidia i Apple zobowiązały się przeznaczyć po 25 milionów dolarów na planowaną salę balową w Białym Domu. Chodzi o obiekt w Waszyngtonie, który planuje prezydent USA Donald Trump.

Wpłaty firm technologicznych

Według Channel NewsAsia, powołującego się na The Washington Post, obie firmy technologiczne podjęły takie zobowiązania finansowe. Informację opublikowano w czwartek, 15 października. Materiał CNA oznaczono jako depeszę Reutersa.

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Inni darczyńcy

Według publikacji rodzina Adelsonów, określona w materiale jako jedna z największych dynastii darczyńców Partii Republikańskiej, również zobowiązała się przekazać taką samą kwotę.

Kolejne 25 milionów dolarów obiecał miliarder Charles Ergen, którego w materiale nazwano współzałożycielem i prezesem firmy telekomunikacyjnej Dish Network.

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