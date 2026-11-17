Jak podaje Channel NewsAsia, 17 listopada Nvidia poinformowała o utworzeniu komitetu na poziomie rady dyrektorów. Będzie on nadzorował politykę firmy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, przestrzeganie wymogów kontroli eksportu oraz zarządzanie globalnymi ryzykami handlowymi.

Uprawnienia komitetu

Nowy organ nosi nazwę Komitetu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Narodowym i Kontrolą Eksportu. Jego zadaniem będzie nadzorowanie programów Nvidii związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz przestrzeganiem wymogów w dziedzinie handlu międzynarodowego.

Komitet będzie również współpracował z niezależnymi ekspertami w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa narodowego i zgodności handlowej. W komunikacie nie sprecyzowano, które organizacje eksperckie lub doradcy zostaną zaangażowani w te prace.

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Skład nowego organu

Komitetowi będzie przewodniczyć członkini rady dyrektorów Suzanne Nora Johnson. W jego skład weszli również dyrektorzy Stephen Neal i John Dabiri.

Nvidia jest producentem chipów dla systemów sztucznej inteligencji. Firma poinformowała, że nowa struktura będzie działać na poziomie jej rady dyrektorów.

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