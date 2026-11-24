Ukraina wykazała się nowym poziomem zdolności wywiadowczych, logistycznych i bojowych, oficjalnie przyznając się do przeprowadzenia udanego ataku na rosyjskie statki w pobliżu wybrzeża Libii. Taką ocenę przedstawia The New York Times.

W niedzielę siedem bezzałogowych łodzi nadwodnych produkcji ukraińskiej, wystrzelonych z platformy morskiej w ramach tajnej operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w pobliżu portu Bengazi we wschodniej Libii, trafiło dwa statki Federacji Rosyjskiej: rosyjska korweta zatonęła wraz z helikopterem bojowym na pokładzie, a statek towarowy, wykorzystywany do transportu broni, został uszkodzony.

Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że zdolność do przeprowadzenia takiej operacji w krótkim czasie, w odległości tysięcy kilometrów od własnych wybrzeży – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Bengazi jest stosunkowo nowym punktem zawinięcia dla rosyjskiej marynarki wojennej, zastępującym dotychczasowy Tobruk – świadczy o posiadaniu przez Kijów potężnej sieci wywiadowczej w basenie Morza Śródziemnego oraz o wysokiej elastyczności planowania. W okresie wojny na pełną skalę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekształciła się z klasycznej kontrwywiadu w wyspecjalizowaną strukturę uderzeniową, zdolną do realizacji najskomplikowanych akcji dywersyjnych – od wysadzenia mostu krymskiego po operacje na odległych akwenach.

Ten atak stał się kulminacją gwałtownej transformacji Ukrainy w mocarstwo morskie: nie dysponując klasyczną flotą wojenną po przejęciu przez Rosję większości okrętów podczas okupacji Krymu, Kijów postawił na morskie drony, niszcząc około jednej trzeciej Floty Czarnomorskiej RF i stopniowo rozszerzając zasięg operacji na Morze Kaspijskie, Bałtyckie i Śródziemne.

Atak w pobliżu Libii miał miejsce dosłownie dzień po zniszczeniu rosyjskiego statku towarowego „Sparta II” w Zatoce Fińskiej, gdzie – pomimo braku oficjalnych oświadczeń ze strony Kijowa – prawo Ukrainy do takich działań publicznie poparł premier Finlandii. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że te dalekosiężne uderzenia własną bronią są bezpośrednią odpowiedzią na nieustanne rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, w szczególności na kolejny atak dronów na centrum Kijowa w pobliżu rezydencji prezydenckiej.

Jednocześnie operacja w Bengazi ma poważne konsekwencje geopolityczne i gospodarcze dla Moskwy, która aktywnie zacieśniała współpracę ze wschodnio-libijskim generałem Chalifą Haftarem po utracie swojej bazy w Syrii w wyniku upadku reżimu Baszara al-Asada w 2024 roku. Według ocen analityków rynku energetycznego, zniszczenie i uszkodzenie statków eskortujących zakłóca łańcuchy dostaw rosyjskiej ropy i gazu do Afryki Północnej, które stanowią finansową podstawę wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską, a także wysyła jasny sygnał innym państwom o niebezpieczeństwie korzystania ze wschodnich portów Libii.

Pomimo obaw misji ONZ i zarzutów Moskwy dotyczących wciągania regionu w konflikt, Kijów w praktyce potwierdził swoją zdolność do projekcji siły morskiej daleko poza granice Morza Czarnego oraz do osiągania rosyjskich celów wojskowych w dowolnym miejscu na świecie.

Źródło: The New York Times

Władze Libii oskarżyły Ukrainę o zorganizowanie ataku terrorystycznego na rosyjskie statki w Bengazi.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu w poniedziałek, 23 listopada, potwierdził udaną ukraińską operację u wybrzeży Libii przeciwko dwóm rosyjskim statkom, podkreślając, że operacje morskie Ukrainy będą kontynuowane.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w porcie w Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony zniszczyły objęty sankcjami statek transportowy „ASCALON”, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

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