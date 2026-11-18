W USA relacja wartości bitcoina do złota wzrosła powyżej 200-dniowej średniej kroczącej: wartość jednego BTC odpowiadała około 17,13 uncji metalu szlachetnego. Wskazuje to, że bitcoin przewyższał złoto pod względem dynamiki, choć oba aktywa traciły na wartości w ujęciu dolarowym, informuje CoinDesk.

Złoto straciło więcej

W ciągu ostatniej doby wskaźnik ten wzrósł o ponad 1,6%. Złoto potaniało o 2%, do około 3,8 tys. dolarów za uncję, podczas gdy bitcoin utrzymywał się w pobliżu 64 tys. dolarów. Od marcowego minimum na poziomie około 12 uncji wskaźnik wzrósł o około 40%.

Od styczniowego rekordu wynoszącego około 5660 dolarów za uncję złoto straciło około jedną trzecią wartości. Bitcoin z kolei potaniał o około 25% od poziomu 85 tys. dolarów pod koniec września. Srebro straciło ponad 60% od styczniowego szczytu na poziomie 120 dolarów.

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Oczekiwania dotyczące decyzji Fedu

Rynki wyceniały 97-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki stopy przez Rezerwę Federalną USA o 25 punktów bazowych na posiedzeniu 9 grudnia. Indeks dolara amerykańskiego zbliżał się do poziomu 104 — najwyższego od marca 2025 roku.

Fed miał opublikować protokół z październikowego posiedzenia, na którym regulator utrzymał stopę w przedziale 3,75–4,00% po wrześniowej podwyżce — pierwszej od 2023 roku. Dwóch urzędników poparło wówczas kolejną podwyżkę o ćwierć punktu procentowego. Wyższe stopy zazwyczaj wspierają dolara i zmniejszają atrakcyjność ryzykownych inwestycji.

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