W Kongresie Stanów Zjednoczonych rozpoczęto procedurę impeachmentu szefa Pentagonu. Zainicjował ją przedstawiciel Partii Republikańskiej Thomas Massie. Dzieje się to w kontekście porażki republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu oraz oświadczeń, że jedną z głównych przyczyn tych niepowodzeń była wojna w Iranie.

Republikanin Thomas Massie, który wielokrotnie był wybierany do Kongresu, ale tym razem przegrał wybory, ponownie przedłożył Izbie Reprezentantów rezolucję w sprawie impeachmentu ministra obrony Pita Hagseta. Pierwsza próba miała miejsce we wrześniu, ale została zablokowana przez przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike’a Johnsona. Teraz kongresmeni muszą powrócić do tej kwestii w ciągu dwóch dni roboczych.

Massi liczy, że inicjatywę poprą nie tylko demokraci, ale także część republikanów. Do przyjęcia rezolucji wystarczy większość głosów. Jednak nawet jeśli Izba Reprezentantów zatwierdzi impeachment, do usunięcia Hegset z urzędu potrzebne będzie poparcie dwóch trzecich Senatu.

Reakcja ministra

Hegset oświadczył, że „nie niepokoją go” próby wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu w związku z jego kontrowersyjnym kierowaniem Pentagonem oraz rolą w organizowaniu wojny z Iranem. Planuje zorganizować konferencję prasową na ten temat we wtorek, 10 listopada.

Dziennikarze zauważyli, że ostatnia konferencja prasowa ministra odbyła się w maju.

Informację tę podaje ABC News.

Przypomnijmy, że minister obrony USA Hegset nie przejmuje się ewentualnym impeachmentem — Reuters.



Lider demokratów w Kongresie USA poparł impeachment szefa Pentagonu.

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