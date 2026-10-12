W Omanie śmigłowiec Królewskich Sił Powietrznych ewakuował rannego członka załogi statku handlowego JOHN K po pożarze w jego maszynowni. Operację przeprowadzono około 44 mile morskie od gubernatorstwa Al-Batina Południowa.

Ewakuacja członka załogi

Ewakuację przeprowadzono w koordynacji z Omańskim Centrum Bezpieczeństwa Morskiego. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem w celu udzielenia pomocy medycznej.

O pożarze i ewakuacji poinformowało Omańskie Centrum Bezpieczeństwa Morskiego. Według Anadolu Agency, centrum nie sprecyzowało przyczyn pożaru ani ciężkości obrażeń członka załogi.

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Komunikat UKMTO

Oddzielnie UKMTO otrzymało z opóźnieniem informację od zweryfikowanego źródła, że statek kontenerowy został trafiony nieznanym pociskiem podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz. W ostrzeżeniu wskazano, że incydent miał miejsce 11 października, jednak dokładny czas jest nadal ustalany.

Władze badają okoliczności i zaleciły statkom ostrożne przepływanie przez ten obszar oraz zgłaszanie podejrzanej aktywności. UKMTO nie podało nazwy statku ani informacji o możliwych poszkodowanych lub uszkodzeniach. W komunikatach nie ustalono, czy pożar na JOHN K i incydent w Cieśninie Ormuz są ze sobą powiązane.

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