W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych ONZ poinformowała, że obecne zobowiązania klimatyczne państw mogą zmniejszyć globalne emisje gazów cieplarnianych jedynie o 6% do 2035 roku. Stanowi to około jedną dziesiątą redukcji o 60% w porównaniu z poziomem z 2019 roku, która według naukowców jest konieczna, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Ocena oparta na planach 154 państw

Raport struktury ONZ ds. zmian klimatu podsumowuje ustalone na poziomie krajowym wkłady 154 państw, otrzymane od stycznia 2024 roku do sierpnia 2026 roku. Takie plany są obowiązkowymi zgłoszeniami w ramach porozumienia paryskiego z 2015 roku. Obejmują one 71% światowych emisji.

Nawet jeśli państwa w pełni zrealizują swoje plany i osiągną warunkowe cele, łączna redukcja emisji do 2035 roku wyniesie tylko 9%, wskazano w raporcie. W ubiegłym roku ONZ oceniała możliwą redukcję na 10%, jednak wówczas znaczną część brakujących zobowiązań trzeba było modelować, a Stany Zjednoczone nadal uwzględniano w obliczeniach.

Za prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone po raz drugi wystąpiły z porozumienia paryskiego i prowadzą politykę, która w znacznej mierze sprzyja paliwom kopalnym.

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Cele dotyczące ocieplenia

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu uważa, że aby istniała realna szansa na ograniczenie ocieplenia do 1,5°C do 2100 roku, emisje gazów cieplarnianych muszą spaść o 60% do 2035 roku względem poziomu z 2019 roku. Aby utrzymać ocieplenie poniżej 2°C, co w źródle nazwano rezerwowym celem porozumienia paryskiego, potrzebna jest redukcja o 37%.

Według danych Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, opublikowanych w ubiegłym tygodniu, obecne globalne zobowiązania prowadzą świat do ocieplenia o 2,6°C w tym stuleciu. Świat ocieplił się już o około 1,4°C w porównaniu z okresem przedindustrialnym, a próg 1,5°C, jak oczekują naukowcy, może zostać przekroczony w ciągu kilku lat.

Finansowanie klimatyczne rośnie

W odrębnym raporcie ONZ poinformowała o wzroście przepływów finansowania klimatycznego do średnio 1,9 bln dolarów rocznie w latach 2023–2024. To o 32% więcej niż w latach 2021–2022. Jednocześnie skala finansowania nadal znacząco nie odpowiada potrzebom. Wzrost zapewniły głównie prywatne inwestycje w technologie niskoemisyjne, w tym odnawialną energię elektryczną, samochody elektryczne i pompy ciepła.

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