Od października 2023 roku w Gazie zginęło lub zostało ciężko rannych prawie 50 tysięcy kobiet i dziewcząt — to około jedna na 21 kobiet i dziewcząt w enklawie. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na UN Women.

Ofiary i przesiedlenia

Szefowa ds. działań humanitarnych UN Women Sofia Calltorp oświadczyła w Genewie, że zginęło ponad 38 tysięcy kobiet i dziewcząt. Kolejne 11 700 doznało tak ciężkich obrażeń, że będzie żyło z niepełnosprawnością do końca życia.

Według niej większość ofiar przypadła na pierwsze dwa lata wojny. Jednocześnie przemoc trwała mimo porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie rok temu: od października 2025 roku zginęło 277 kobiet i dziewcząt.

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Prawie milion kobiet i dziewcząt zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Niemal wszystkie pozostają przesiedlone, a wiele z nich mieszka w namiotach lub wśród ruin własnych domów.

Sytuacja organizacji kobiecych

Calltorp zaznaczyła również, że liczba gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety podwoiła się: obecnie kobiety stoją na czele co czwartego gospodarstwa domowego w Gazie. Cięcia finansowania znacząco osłabiły organizacje kobiece: 13 z 14 ankietowanych oświadczyło, że nie jest już w stanie zaspokoić rosnących potrzeb.

Wszystkie ankietowane organizacje poinformowały o wzroście przemocy ze względu na płeć, ubóstwa i problemów ze zdrowiem psychicznym od 2025 roku. Trzynaście organizacji odnotowało również wzrost liczby małżeństw dzieci. UN Women wezwała do pełnego wdrożenia porozumienia o zawieszeniu broni, przestrzegania prawa międzynarodowego oraz zapewnienia odpowiedzialności za naruszenia.

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