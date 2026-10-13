ONZ wezwała Izrael do zaprzestania naruszania porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku oraz do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Syrii. Z takim oświadczeniem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wystąpił zastępca specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Claudio Cordone, informuje Anadolu Agency.

Operacje w południowej Syrii

Cordone oświadczył, że izraelskie operacje wojskowe w południowej Syrii trwają codziennie. Jak powiedział, obejmują one zakrojone na szeroką skalę prace budowlane, tworzenie punktów kontrolnych, przeszukania i zatrzymania.

Przedstawiciel ONZ poinformował również o śmiertelnym postrzeleniu cywila 5 października w pobliżu izraelskiej pozycji wojskowej. Według niego 49 osób ma nadal przebywać w izraelskim areszcie. Osobno Cordone wspomniał o incydencie z 23 września, gdy 14 członków izraelskiej grupy przekroczyło linię zawieszenia broni w Syrii, po czym izraelskie siły sprowadziły ich z powrotem.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada 8 grudnia 2024 roku Izrael rozszerzył obecność wojskową w zdemilitaryzowanej strefie buforowej na okupowanych Wzgórzach Golan i na przyległych pozycjach, powołując się na względy bezpieczeństwa. Damaszek domaga się całkowitego wycofania wojsk z okupowanych obszarów i potwierdza swoje zaangażowanie w porozumienie z 1974 roku.

Cordone podkreślił, że dyplomacja jest jedyną drogą do porozumień w sprawie mechanizmów bezpieczeństwa zgodnych z prawem międzynarodowym.

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Sytuacja humanitarna i odbudowa

Cordone zauważył, że deprecjacja waluty i wzrost kosztów paliwa osłabiły siłę nabywczą ludności w zakresie towarów pierwszej potrzeby. Jednocześnie złagodzenie sankcji i wsparcie międzynarodowe, w tym 620 mln euro pomocy UE oraz 175 mln dolarów na inicjatywę rolną Banku Światowego, przyczyniają się do wstępnej stabilności finansowej.

ONZ wraz z Damaszkiem bada także możliwość przeprowadzenia międzynarodowej konferencji dotyczącej odnowy i odbudowy Syrii, opartej na priorytetach kraju.

Przesiedlenia i edukacja

Pomocnik sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Mohammed Yahya poinformował, że mimo powrotu ponad 3,8 mln uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, ponad 5,5 mln Syryjczyków nadal pozostaje przesiedlonych. Ponad 770 tys. osób mieszka w obozach, gdzie kobiety i dzieci stanowią trzy czwarte mieszkańców.

Jak powiedział, materiały wybuchowe spowodowały 2 500 ofiar od grudnia 2024 roku, a plan reagowania humanitarnego na 2026 rok jest sfinansowany jedynie w 32%. Przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego George Batah oświadczył, że 2,7 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły, a około 8 tys. placówek edukacyjnych nie działa. Regionalna dyrektorka Plan International Hajir Maalim dodała, że sektor edukacji otrzymał jedynie 16,5% z wymaganych 337 mln dolarów finansowania.

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