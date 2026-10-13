W Australii największy operator domów opieki dla osób starszych, Opal, wprowadza nowe płatne pakiety usług we wszystkich swoich 148 placówkach. Mieszkańcom mogą być oferowane za dodatkową opłatą telewizor w pokoju, gorące śniadanie, napoje bezalkoholowe, alkohol do posiłków oraz inne usługi, informuje ABC News.

Australijski rząd federalny wprowadził w ubiegłym roku nowe opłaty Higher Everyday Living Fees, czyli HELF, w ramach reformy systemu opieki nad osobami starszymi. Zastąpiły one pakiety usług dodatkowych, które wcześniej mogły obejmować między innymi alkohol do posiłków lub wybór dań.

Opłaty za telewizor i dodatkowe usługi

Zgodnie z obecnymi zasadami operatorzy są zobowiązani zapewnić telewizor wyłącznie we wspólnej przestrzeni, ale nie w pokojach nowych mieszkańców. Prawo do bezpłatnego korzystania z telewizora w pokoju zachowują osoby, które otrzymywały taką usługę przed 1 listopada 2025 roku.

W placówce The Marion w wewnętrznej zachodniej części Sydney operator Uniting poinformował rodziny, że telewizor z bezpłatnymi kanałami naziemnymi w pokoju będzie kosztował 8,80 dolara australijskiego dziennie, czyli około 3200 dolarów rocznie. Jednocześnie opłata za pokój w tej placówce może sięgać 1,3 mln dolarów australijskich, a roczne płatności mieszkańców — dziesiątek tysięcy dolarów.

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Uniting oferował również pakiet Elevate Plus za 44 dolary australijskie dziennie. Wśród osobno płatnych opcji znalazły się dodatkowe wyjście raz na dwa tygodnie za 132 dolary, godzinna comiesięczna rozmowa z pracownikiem opieki za 66 dolarów oraz koncert muzyczny za 220 dolarów. Firma oświadczyła, że analizuje pakiet i planuje zmiany, dążąc do tego, by model był sprawiedliwy, dostępny i zrównoważony.

Zwroty pieniędzy i krytyka

Podczas testowania nowego modelu Opal zwrócił mieszkańcom 190 tys. dolarów australijskich: pobrano od nich opłaty za usługi, które wcześniej otrzymywali bezpłatnie. W jednej z placówek w Sydney pakiet kosztował 55 dolarów dziennie, czyli ponad 20 tys. dolarów rocznie.

W placówce Carine Parkside w Perth podczas innego testu gorące śniadanie kosztowało 12,50 dolara dziennie, napoje bezalkoholowe lub sok — 7 dolarów, a wino lub piwo do posiłków — 15 dolarów. Opal zaznaczył, że stawki będą się różnić w zależności od usług wybranych przez mieszkańców; w niewielkiej liczbie placówek wprowadzono także pakiety ze zniżką.

Craig Gear, przedstawiciel Older Persons Advocacy Network, oświadczył, że sieć otrzymywała zgłoszenia dotyczące możliwego zawyżania cen. Zaapelował o zagwarantowanie bezpłatnego dostępu do podstawowych usług — telewizora, telefonu i Wi-Fi — wszystkim mieszkańcom niezależnie od operatora.

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