W Tokio w Japonii opozycyjni parlamentarzyści podnieśli kwestię możliwego naruszenia prawa wyborczego przez ministra rolnictwa Kazuo Yanę. Chodzi o bezpłatne autobusy wahadłowe, którymi przewożono zwolenników na wydarzenie z okazji rozpoczęcia jego kampanii wyborczej w styczniu, informuje The Japan Times.

Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej Izby Reprezentantów Tatsumaru Yamaoka, poseł opozycyjnej Partii Demokratycznych Reform, powołał się na wytyczne wyborcze. Wskazują one, że przewożenie wyborców na wystąpienie kandydata może zostać uznane za nielegalne udzielenie korzyści. Jak powiedział, sztab wyborczy Yany wykazał w sprawozdaniu 235 400 jenów wydatków na autobusy.

Stanowisko ministra i premierki

Yana oświadczył, że jego pracownicy skonsultowali się z komisją wyborczą przed wynajęciem autobusów, a koszty wpisano do sprawozdania jako wydatki na miejsce wydarzenia. Minister zaprzeczył, że zapewnił zwolennikom nienależną korzyść. Wyjaśnił, że w pobliżu miejsca wydarzenia było niewiele miejsc parkingowych, a wśród obecnych było wiele osób starszych.

Premierka Sanae Takaichi odmówiła oceny, czy kampania Yany naruszyła ustawę o wyborach na stanowiska publiczne. Powołała się na brak informacji niezbędnych do pełnej oceny sytuacji.

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Yana już wcześniej spotkał się z krytyką za wypowiedzi podczas majowego spotkania lokalnego oddziału rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej. Powiedział wówczas, że ograniczył finansowanie prac drogowych dla gmin, których liderzy nie poparli go w lutowych wyborach do Izby Reprezentantów. Minister później wycofał te słowa i przeprosił, jednocześnie zaprzeczając, że dążył do takich cięć.

Dyskusja o podatku na żywność

Podczas tego samego posiedzenia opozycja pytała Takaichi, czy jej polityka gospodarcza może złagodzić rosnące koszty życia gospodarstw domowych. Rząd zwraca się do parlamentu o zatwierdzenie projektu ustawy o tymczasowym obniżeniu stawki podatku konsumpcyjnego na żywność z 8% do 1% na dwa lata, począwszy od kwietnia 2027 roku.

Premierka oświadczyła, że oczekuje odzwierciedlenia obniżki podatku w cenach detalicznych. Według jej szacunków utrata dochodów budżetu państwa i budżetów lokalnych wyniesie około 4,3 bln jenów, czyli 27,2 mld dolarów, rocznie. Odpowiadałoby to uldze podatkowej w wysokości około 36 tys. jenów na osobę rocznie.

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