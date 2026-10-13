W Meksyku śmierć założyciela Kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG), Nemesio Rubéna Oseguery Cervantesa, znanego jako El Mencho, nie doprowadziła do rozpadu ugrupowania na dużą skalę. Jednocześnie w strukturze CJNG mogło dojść do pewnego osłabienia, wynika z raportu Overseas Security Advisory Council (OSAC), o którym informuje Mexico News Daily.

El Mencho, założyciel i były przywódca CJNG, odniósł śmiertelne obrażenia podczas operacji meksykańskich sił zbrojnych w stanie Jalisco 22 lutego. W pierwszych godzinach po operacji członkowie kartelu ustawiali blokady drogowe i podpalali pojazdy oraz przedsiębiorstwa w różnych stanach kraju.

Nie wykryto oznak walki o przywództwo

OSAC zaznaczyła, że operację przeciwko El Mencho można uznać za próbę osłabienia organizacji przestępczej poprzez usunięcie jej lidera. Jednocześnie analitycy przypuścili, że ze względu na stałe zagrożenie aresztowaniem codzienna działalność CJNG zaczęła funkcjonować bez jego bezpośredniego kierownictwa jeszcze za jego życia.

Według oceny OSAC marka CJNG mogła stać się dla członków sieci ważniejsza niż osobista lojalność wobec El Mencho. Rada nie odnotowała również znaczącej brutalnej walki o kierownictwo kartelu po jego śmierci. Niektóre źródła, w tym Departament Stanu USA, wskazują pasierba El Mencho, Juana Carlosa Valencię Gonzáleza, jako nowego lidera CJNG. Inne oceny wskazują, że kartel może opierać się na sieci kilku wpływowych regionalnych liderów.

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Aresztowania i wskaźniki zabójstw

OSAC wskazuje, że od lutego CJNG nie przeprowadził ataków na dużą skalę ani ofensyw terytorialnych. Zdaniem rady może to świadczyć o strukturalnym osłabieniu ugrupowania, choć nadal działa ono w wielu regionach Meksyku. W marcu mieszkańcy stanu Michoacán informowali o wznowieniu ataków z użyciem dronów, pojawiły się także informacje o wznowieniu konfrontacji CJNG z frakcją Mayiza Kartelu Sinaloa.

Meksykańskie siły bezpieczeństwa nadal zatrzymują domniemanych członków CJNG. W sierpniu minister bezpieczeństwa Meksyku Omar García Harfuch poinformował o zatrzymaniu 32 osób podczas operacji w stanach Hidalgo, Jalisco i Michoacán. OSAC odnotowała również aresztowania kierownictwa grupy Cuinis, którą określiła jako pośrednika CJNG w praniu pieniędzy, a także zamrożenie rachunków i aktywów powiązanych z kartelem oraz jego członkami.

Według danych rządu federalnego w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku liczba zabójstw w stanie Jalisco spadła o 39,6% rok do roku, a w Michoacán o 40,5%. Jednocześnie oba stany pozostały wśród 11 stanów Meksyku o najwyższej łącznej liczbie zabójstw od stycznia do sierpnia.

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