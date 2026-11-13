Uzbrojeni złodzieje wtargnęli do posiadłości Chrisa Hemswortha i ukradli trzy samochody

Policja w Australii prowadzi śledztwo w sprawie włamania i kradzieży w posiadłości hollywoodzkiego aktora Chrisa Hemswortha, znanego z roli Thora w filmach Marvela. Na teren posiadłości gwiazdy wtargnęła grupa mężczyzn w kominiarkach, z których dwóch miało przy sobie noże. Sprawcy ukradli trzy samochody.

Posiadłość aktora znajduje się w regionie Northern Rivers, w odległej okolicy w pobliżu lasu tropikalnego. Rankiem 11 listopada policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do domu Hemswortha.

Według funkcjonariuszy około godziny 7:30 rano otrzymali informację o kradzieży samochodów z posiadłości Chrisa Hemswortha.

Żona aktora, hiszpańska aktorka i modelka Elsa Pataky, obudziła się około godziny 2 w nocy z powodu szczekania psów, ale nie przywiązała do tego wagi. Rano Pataki przejrzała nagrania z kamer monitoringu i dostrzegła czterech mężczyzn w kominiarkach, z których dwóch trzymało noże. Następnie wraz z mężem wezwała policję.

„Funkcjonariusze przybyli na miejsce i ustalili, że czterech nieznanych sprawców wtargnęło na teren posiadłości i ukradło trzy samochody” – poinformowała policja.

Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku tego zbrojnego wtargnięcia.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży samochodów. Z dostępnych informacji wynika, że są to modele BYD, Ram oraz pickup Raptor.

Sprawcy prawdopodobnie przeskoczyli wysokie ogrodzenie, po czym dostali się do garażu, w którym stały trzy samochody z kluczykami w stacyjkach.

Dwa samochody udało się później odnaleźć: jeden — w miejscowości Koraki (około godziny jazdy od posiadłości), a drugi — w Tabulami (ponad dwie godziny jazdy). Trwają poszukiwania trzeciego samochodu. Śledztwo w tej sprawie trwa, a wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.

Informację tę podaje serwis 7news.

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