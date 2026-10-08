Ozempic zmienia światowy rynek żywności: dlaczego leki odchudzające stały się zagrożeniem dla PepsiCo, producentów przekąsek i fast foodów

Światowy przemysł spożywczy stanął w obliczu niezwykłego konkurenta. Zagrożenie nadeszło z rynku farmaceutycznego — w postaci leków odchudzających, takich jak Ozempic, Wegovy i Mounjaro. Pomagają one ludziom kontrolować apetyt, ale jednocześnie wpływają na to, ile produktów klienci wkładają do koszyków, jak często odwiedzają restauracje i na co wydają pieniądze.

Skala tych zmian jest już widoczna w badaniach zachowań konsumentów. Amerykańskie gospodarstwa domowe, w których stosuje się leki z grupy GLP-1, zmniejszają średnio wydatki na żywność o 5,3%, a na fast foody i inne lokale szybkiej obsługi — o około 8%. Największy spadek zakupów obserwuje się w kategoriach, które przez dziesięciolecia przynosiły korporacjom spożywczym stabilne zyski: przekąski, słodycze i wypieki.

Dla takich firm jak PepsiCo, Kraft Heinz, Nestlé i Conagra oznacza to konieczność zrewidowania asortymentu, wielkości porcji, a nawet zasad tworzenia nowych produktów. Jednocześnie popularność tych preparatów otwiera nowy rynek dla producentów produktów białkowych, jogurtów i gotowych dań o podwyższonej wartości odżywczej.

UA.News opowiada, w jaki sposób leki odchudzające zaczęły wpływać na światową gospodarkę, dlaczego giganci branży spożywczej zmieniają swoje modele biznesowe, ile pieniędzy ryzykują stracić oraz jak może wyglądać przemysł spożywczy, jeśli preparaty do kontroli wagi staną się produktem masowym.

PepsiCo stanęło przed problemem, którego nie da się rozwiązać zwykłą obniżką cen

Jednym z najbardziej widocznych przykładów zmian stała się amerykańska firma PepsiCo — korporacja, której należą nie tylko napoje gazowane o tej samej nazwie, ale także duże marki przekąsek, w szczególności Lay's, Doritos i Cheetos. Przez dziesięciolecia jej działalność opierała się na masowej produkcji popularnych produktów, rozległej sieci sprzedaży i regularnych zakupach konsumentów.

Jednak w ostatnich latach model ten znalazł się pod presją od razu kilku czynników. Inflacja zmusiła klientów do bardziej rozważnego podejścia do wydatków, wzrost cen surowców podniósł koszty produkcji, a zmiana nawyków żywieniowych zaczęła wpływać na popyt. Do tych problemów doszło upowszechnienie się preparatów GLP-1, które są w stanie zmniejszać apetyt i chęć jedzenia.

Jak podała agencja Reuters, firmie PepsiCo coraz trudniej jest realizować cele finansowe uzgodnione po tym, jak fundusz inwestycyjny Elliott Investment Management nabył udziały w spółce za około 4 mld dolarów. Inwestorzy oczekiwali od korporacji przyspieszenia wzrostu i poprawy rentowności, jednak sytuacja na amerykańskim rynku przekąsek pozostawała trudna.

W lutym firma obniżyła ceny szeregu popularnych produktów, w szczególności Lay's i Doritos — w niektórych przypadkach nawet o 15%. Logika była zrozumiała: uczynić produkty bardziej dostępnymi, przyciągnąć klientów z powrotem i zwiększyć liczbę sprzedanych opakowań. Niższe ceny nie zapewniły jednak oczekiwanego ożywienia rentowności.

W pierwszej połowie 2026 r. podstawowa marża operacyjna PepsiCo spadła o 0,15 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku — do 16,3%. Było to sprzeczne z planami firmy, które zakładały wzrost tego wskaźnika o jeden punkt procentowy w ciągu trzech lat.

Już 8 października firma opublikowała nowe wyniki kwartalne. Pomimo wzrostu globalnych przychodów PepsiCo obniżyła prognozę wzrostu podstawowego zysku na akcję na koniec 2026 roku do 1–2% zamiast wcześniejszych oczekiwań na poziomie 4–6%. W Ameryce Północnej sprzedaż napojów spadła o 2%, a sprzedaż przekąsek utrzymała się mniej więcej na poziomie z ubiegłego roku.

Jednocześnie błędem byłoby tłumaczenie wszystkich problemów PepsiCo wyłącznie popularnością leku Ozempic. Na wyniki wpływają inflacja, konkurencja, ceny surowców oraz zmiany siły nabywczej. Jednak leki odchudzające stwarzają dodatkowe ryzyko: część konsumentów może kupować mniej przekąsek nie dlatego, że stały się one zbyt drogie, ale dlatego, że nie odczuwają już takiej potrzeby jak wcześniej.

Jest to zasadniczo inny problem dla producenta. Rabat może przekonać kupującego do wyboru tańszego produktu, ale jest znacznie mniej skuteczny, jeśli osoba po prostu przestała mieć na niego ochotę.

Jak Ozempic i Wegovy zmieniają apetyt i nawyki żywieniowe

Aby zrozumieć, dlaczego leki mogą wpływać na sprzedaż produktów spożywczych, należy zapoznać się z zasadą ich działania.

Ozempic i Wegovy zawierają semaglutyd – substancję należącą do agonistów receptorów peptydu glukagonopodobnego typu 1 (GLP-1). Hormon ten bierze udział w regulacji poziomu glukozy we krwi, apetytu oraz uczucia sytości. Leki te naśladują jego działanie, pomagając pacjentowi dłużej odczuwać sytość i zmniejszać spożycie pokarmu.

Ozempic jest przeznaczony przede wszystkim do leczenia cukrzycy typu 2 zgodnie z odpowiednimi wskazaniami, natomiast Wegovy stosuje się w celu kontroli wagi. Mounjaro zawiera inną substancję czynną — tyrzeapatyd, który oddziałuje na receptory dwóch hormonów: GIP i GLP-1. Chociaż leki te różnią się mechanizmami działania i wskazaniami medycznymi, łączy je zdolność do wpływania na apetyt.

Poszukiwanie nowych sposobów leczenia otyłości nie ogranicza się jednak do znanych już leków. Naukowcy odkryli we krwi pytonów birmańskich cząsteczkę pTOS. W eksperymentach na myszach zmniejszała ona spożycie pokarmu i sprzyjała utracie wagi. Badacze traktują ją jako potencjalną podstawę przyszłych leków, choć skuteczność i bezpieczeństwo takiego podejścia u ludzi trzeba jeszcze udowodnić.

Dla przemysłu spożywczego najważniejszy okazał się nie sam fakt utraty wagi, ale zmiana codziennych zachowań ludzi. Konsumenci mogą szybciej osiągać uczucie sytości, rzadziej podjadać między głównymi posiłkami i tracić zainteresowanie dużymi porcjami.

W tradycyjnym modelu sprzedaży przekąsek znaczącą rolę odgrywają zakupy impulsywne. Ktoś widzi batonik czekoladowy przy kasie, bierze paczkę chipsów podczas oglądania filmu lub zamawia dodatkową porcję frytek. Właśnie takie niewielkie, ale regularne decyzje tworzą ogromny rynek.

Leki hamujące apetyt mogą potencjalnie zmienić to zachowanie. Klient może nadal odwiedzać ten sam supermarket, ale kupować mniej produktów, które wcześniej wybierał niemal automatycznie.

Nie oznacza to, że wszyscy użytkownicy GLP-1 całkowicie rezygnują ze słodyczy czy fast foodów. Reakcja na leczenie jest indywidualna, a nawyki żywieniowe zależą od wielu czynników. Jednak gdy podobne zmiany zachodzą jednocześnie u milionów ludzi, nawet stosunkowo niewielkie ograniczenie zakupów może mieć odczuwalne konsekwencje dla producentów.

Klienci zaczęli wydawać mniej na produkty spożywcze i fast food

Wpływ leków odchudzających na wydatki na żywność potwierdzają już badania rzeczywistych zakupów, a nie tylko ankiety dotyczące zmian apetytu.

Pod koniec 2025 roku naukowcy z Uniwersytetu Cornell opublikowali wyniki szeroko zakrojonego badania, w którym połączyli informacje na temat stosowania GLP-1 z danymi transakcyjnymi amerykańskich gospodarstw domowych. Do analizy wykorzystano dane firmy badawczej Numerator, która śledzi zakupy około 150 tysięcy gospodarstw domowych.

Naukowcy porównali wydatki osób przed rozpoczęciem przyjmowania leków i po nim, a także zestawili wyniki z zachowaniami podobnych gospodarstw domowych, w których leki te nie były stosowane.

Wyniki okazały się wymowne. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia stosowania GLP-1 wydatki na produkty spożywcze zmniejszyły się średnio o 5,3%. Wśród gospodarstw domowych o wyższych dochodach spadek ten przekroczył 8%.

Jeszcze bardziej zauważalne były zmiany w poszczególnych kategoriach. Wydatki na słone przekąski zmniejszyły się o około 10,1%. Znaczny spadek odnotowano również w segmentach słodyczy, ciastek, wypieków i innych wysokokalorycznych produktów.

Jednocześnie spadek ten nie dotyczył wyłącznie żywności uważanej za niezdrową. Gospodarstwa domowe zaczęły również wydawać mniej na chleb, mięso i jaja. Jest to ważny szczegół: leki niekoniecznie zmuszają ludzi do całkowitego zastępowania jednych produktów innymi. Często po prostu zmniejszają one ogólną ilość żywności, którą ludzie kupują.

Niektóre kategorie wykazały jednak wzrost. Najbardziej widoczny był on w przypadku jogurtów, a także świeżych owoców, batoników odżywczych i przekąsek mięsnych. Wzrosty te były jednak stosunkowo niewielkie i nie zrekompensowały ogólnego spadku wydatków. Podobną tendencję zaobserwowano również w branży restauracyjnej. Wydatki na lokale szybkiej obsługi, w tym fast foody i kawiarnie, spadły o około 8%.

Badanie wykazało również, że efekt ten niekoniecznie utrzymuje się po zakończeniu leczenia. Kiedy uczestnicy przestawali stosować leki, ich wydatki na produkty spożywcze stopniowo wracały do poprzedniego poziomu. W niektórych przypadkach ponownie wzrastał udział słodyczy i innych wysokokalorycznych produktów.

Autorzy podkreślili, że zaobserwowanych zmian nie da się w pełni wyjaśnić wyłącznie biologicznym działaniem leków: na zakupy mogą wpływać również towarzyszące im zmiany stylu życia. Wyniki wskazują jednak, że upowszechnienie GLP-1 może znacząco zmienić strukturę popytu na produkty spożywcze.

Producenci żywności zaczęli dodawać białko nawet do chipsów i makaronów

Zmiana nawyków żywieniowych zmusza duże korporacje do przeglądu asortymentu. Jednym z głównych kierunków stały się produkty o podwyższonej zawartości białka i błonnika. Dla osób stosujących leki z grupy GLP-1 ma to szczególne znaczenie: z powodu zmniejszonego apetytu jedzą mniej, ale nadal potrzebują wystarczającej ilości składników odżywczych.

PepsiCo zaprezentowało już Doritos Protein — chipsy z dodatkowym białkiem, SunChips Fiber o podwyższonej zawartości błonnika oraz przekąski mięsne Good Warrior. Kraft Heinz poszedł podobną drogą, opracowując PowerMac — makaron z serem, zawierający 17 gramów białka w porcji.

Według danych agencji Reuters firma Kraft Heinz przeznaczyła w 2026 roku 700 mln dolarów na marketing, badania i rozwój. Firma zrewidowała również ponad tysiąc receptur, zwiększając zawartość białka i błonnika oraz ograniczając ilość niektórych składników.

Trend ten objął nawet nietypowe kategorie produktów. Na przykład firma AB InBev wprowadziła w Brazylii piwo zawierające dziesięć gramów białka w puszce, a producenci słodyczy zaczęli eksperymentować z białkowymi wersjami popularnych produktów.

Jednak taka strategia ma swoje wady. Jak zauważa agencja Reuters, 48-gramowe opakowanie Doritos Protein w Wielkiej Brytanii kosztuje prawie dwa razy więcej niż zwykłe. Ponadto dodatkowe białko niekoniecznie sprawia, że produkt jest zdrowszy, ponieważ jego wartość odżywcza zależy również od ilości soli, cukru, tłuszczów i innych składników.

Nestlé i Conagra tworzą osobne produkty dla osób odchudzających się

Część koncernów spożywczych postanowiła pójść o krok dalej niż tylko zwykła aktualizacja receptur. Zaczęły one opracowywać produkty specjalnie dla osób stosujących preparaty wspomagające kontrolę wagi.

Jedną z pierwszych dużych firm, która dostrzegła w tym odrębny rynek, była firma Nestlé. Szwajcarski producent wprowadził na rynek linię mrożonych dań gotowych Vital Pursuit, skierowaną do osób stosujących leki GLP-1. Idea polega na tym, aby zaoferować klientom niewielkie porcje zawierające wystarczającą ilość białka, błonnika i innych składników odżywczych. Osoba, która szybciej odczuwa sytość, może nie chcieć kupować dużego gotowego dania, ale będzie potrzebować wygodnej opcji pełnowartościowego posiłku.

Amerykańska firma Conagra Brands również zaczęła oznaczać część mrożonych dań marki Healthy Choice jako odpowiednie dla osób stosujących GLP-1. Chodzi przede wszystkim o produkty o podwyższonej zawartości białka i błonnika.

W grudniu 2025 roku agencja Reuters poinformowała, że takie dania Healthy Choice sprzedawały się szybciej niż porównywalne produkty bez odpowiedniego pozycjonowania. Firma planowała poszerzyć asortyment i współpracować z dużymi sieciami handlowymi w celu jego promocji.

Podobne możliwości otwierają się przed producentami produktów mlecznych. Francuska firma Danone informowała o dwucyfrowym tempie wzrostu sprzedaży produktów o podwyższonej zawartości białka. W szczególności firma rozwija markę jogurtów greckich Oikos. Jednocześnie popularność produktów białkowych wynika nie tylko z Ozempicu. Na popyt wpływają rozwój branży fitness, starzenie się społeczeństwa oraz ogólne zainteresowanie zdrowym odżywianiem. Preparaty GLP-1 przyspieszają te trendy, ale nie są ich jedyną przyczyną.

Dla producentów najważniejsze staje się coś innego: zamiast zwykłej rywalizacji o smak i rozmiar opakowania, coraz większe znaczenie zyskuje skład odżywczy produktu. Firmy starają się przekonać kupującego, że nawet niewielka porcja może zaspokoić jego potrzeby.

Restauracje typu fast food dostosowują wielkość porcji

Zmiany dotknęły nie tylko supermarkety. Branża restauracyjna również zaczęła dostosowywać się do klientów, którzy jedzą mniej.

Dla wielu sieci fast foodów duże porcje i zestawy pozostają ważną częścią modelu biznesowego. Firmy proponują klientom dopłatę za większy napój, dodatkowe frytki lub deser. Takie dodatki pomagają zwiększyć średni rachunek.

Jednak osoba, która szybciej odczuwa sytość, może nie widzieć sensu w zamawianiu dużego zestawu. Zamówi mniejszą porcję, zrezygnuje z deseru lub w ogóle wybierze inny lokal. Niektóre sieci restauracji zaczęły już uwzględniać takie zachowania. Chipotle rozwija menu o podwyższonej zawartości białka, w którym wśród opcji znajdują się małe porcje kurczaka lub wołowiny. Olive Garden i Noodles & Company również eksperymentowały z mniejszymi porcjami.

W Wielkiej Brytanii zmiany te potwierdzają również sami konsumenci. Według badania Worldpanel by Numerator, opublikowanego w czerwcu 2026 roku, 40% osób stosujących preparaty odchudzające chciałoby widzieć w menu restauracji mniejsze porcje. Kolejne 26% opowiedziało się za wprowadzeniem specjalnych sekcji z odpowiednimi daniami.

Dla branży restauracyjnej stanowi to niełatwe wyzwanie ekonomiczne. Mniejsza porcja może kosztować mniej, ale koszty personelu, wynajmu lokalu, wyposażenia i obsługi klienta nie zmniejszają się proporcjonalnie.

Jednocześnie dostosowanie menu może przyciągnąć nową grupę odbiorców. Osoby, które wcześniej unikały restauracji ze względu na zbyt duże porcje, zyskują możliwość zamawiania dań dostosowanych do swoich potrzeb.

W ten sposób sieci restauracyjne będą musiały znaleźć równowagę między wielkością porcji, ceną i rentownością. A te firmy, które jako pierwsze znajdą skuteczny model, mogą uzyskać przewagę konkurencyjną.

Brytyjscy klienci oszczędzają już setki funtów na jedzeniu

Skala zmian jest szczególnie dobrze widoczna na przykładzie Wielkiej Brytanii, gdzie popularność preparatów odchudzających gwałtownie wzrosła.

W czerwcu 2026 roku firma badawcza Worldpanel by Numerator poinformowała, że liczba dorosłych użytkowników preparatów GLP-1 w Wielkiej Brytanii osiągnęła około 1,9 mln osób. W ciągu dwóch lat liczba ta wzrosła niemal trzykrotnie.

Zgodnie z wynikami badania gospodarstwa domowe, w których stosowano takie preparaty, wydawały średnio o 418 funtów szterlingów mniej rocznie na produkty spożywcze w porównaniu z przewidywanymi wydatkami podobnych gospodarstw domowych.

Badacze oszacowali łączną redukcję wydatków na artykuły spożywcze na około 780 mln funtów, a liczba zakupionych produktów okazała się mniejsza o 299 mln sztuk. Najbardziej zauważalne zmiany dotyczyły zakupów produktów tradycyjnie kojarzonych z przekąskami. Trzy czwarte ankietowanych osób stosujących leki poinformowało, że zaczęło jeść mniej czekolady, a 72% ograniczyło spożycie chipsów.

Ponad połowa uczestników badania odnotowała również zmniejszenie natrętnych myśli o jedzeniu oraz głodu na określone produkty. Mniej więcej co dziesiąty respondent stwierdził, że ulubione potrawy lub napoje nie sprawiają już takiej przyjemności jak kiedyś.

Wyniki te są istotne dla zrozumienia przyszłości przemysłu spożywczego. Nie chodzi tu jedynie o to, że klienci przechodzą z drogich produktów na tańsze. Część osób zasadniczo zmienia ilość i charakter spożycia. Jednak zmniejszenie wydatków na żywność nie oznacza automatycznego wzrostu dobrobytu gospodarstw domowych. Same leki mogą kosztować sporo pieniędzy, a ich stosowanie wymaga nadzoru medycznego. Dlatego oszczędności w supermarkecie niekoniecznie pokrywają koszty leczenia.

Przemysł spożywczy ryzykuje utratę części sprzedaży, ale zyskuje nowy rynek

Pomimo spadku popytu na przekąski i słodkie napoje, mówienie o kryzysie całej branży spożywczej jest przedwczesne. Rozpowszechnienie leków GLP-1 pozostaje nierównomierne ze względu na ich wysoką cenę, ograniczenia medyczne oraz różną dostępność w poszczególnych krajach. Ponadto część pacjentów przerywa leczenie, po czym ich nawyki żywieniowe mogą powrócić do poprzedniego stanu.

Jednocześnie duzi producenci są już zmuszeni do dostosowania się do sytuacji. Jak zauważyła agencja Reuters, rentowność wielu korporacji spożywczych spadła w ostatnich latach. Firmy próbują zrekompensować straty, opracowując produkty o podwyższonej zawartości białka i błonnika, choć na razie nie jest jasne, na ile ten kierunek okaże się opłacalny.

Zamiast dużych opakowań i dodatkowych przekąsek producenci coraz bardziej skupiają się na niewielkich porcjach o wysokiej wartości odżywczej. Stopniowo zmienia to asortyment supermarketów, menu restauracji oraz podejście do ustalania cen.

Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym te zmiany może być pojawienie się tabletek wspomagających kontrolę wagi. Pod koniec 2025 roku amerykański organ regulacyjny zatwierdził doustną postać leku Wegovy, co potencjalnie ułatwi leczenie części pacjentów.

W ten sposób Ozempic i podobne leki wpływają już nie tylko na rynek farmaceutyczny, ale także na działalność producentów żywności i restauracji. I jeśli wcześniej przemysł spożywczy starał się przekonać ludzi do kupowania więcej, to teraz staje przed nim inne pytanie: jak zarabiać na klientach, którzy zaczynają jeść mniej?

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