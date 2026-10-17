Pakistan zorganizuje 12–13 listopada Pakistan Minerals Investment Forum (PMIF26), aby przyciągnąć zagranicznych inwestorów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, do rozwoju zasobów mineralnych prowincji Beludżystan. Forum pierwotnie planowano przeprowadzić 8–9 kwietnia w Islamabadzie, jednak zostało przełożone, informuje The Express Tribune.

Według gazety amerykańskie firmy obecnie nie działają w Beludżystanie. Jednocześnie rząd Pakistanu dąży do zachęcenia Waszyngtonu do odgrywania wiodącej roli w inwestycjach w sektor mineralny prowincji, mimo zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ubiegłoroczne Pakistan Minerals Investment Forum zgromadziło 5 tys. delegatów z ponad 50 krajów; podpisano na nim 16 memorandów o porozumieniu i przeprowadzono 18 dyskusji panelowych.

Umowy ze Stanami Zjednoczonymi

Eksportowo-Importowy Bank Stanów Zjednoczonych zatwierdził w grudniu 2025 roku 1,25 mld dolarów. Według oceny Ambasady USA może to otworzyć możliwość eksportu ze Stanów Zjednoczonych sprzętu i usług górniczych o wartości do 2 mld dolarów oraz wesprzeć około 13,5 tys. miejsc pracy w obu krajach.

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8 września 2025 roku pakistańska Frontier Works Organisation i amerykańska firma US Strategic Metals ze stanu Missouri podpisały dwa memoranda dotyczące wydobycia i przetwarzania minerałów krytycznych, w tym pierwiastków ziem rzadkich, a także usług logistycznych. Według biura premiera Pakistanu współpraca ma rozpocząć się od eksportu antymonu, miedzi, złota, wolframu i pierwiastków ziem rzadkich. Pierwszy etap przewiduje 500 mln dolarów inwestycji w minerały krytyczne oraz utworzenie w Pakistanie elastycznego zakładu przetwarzania polimetali przez US Strategic Metals.

Projekt Reko Diq

Złoże miedzi i złota Reko Diq znajduje się w dystrykcie Chagai w Beludżystanie i jest jednym z największych na świecie nierozwiniętych złóż tego typu. Projekt realizuje wspólne przedsięwzięcie, w którym Barrick Mining posiada 50%, rząd Beludżystanu — 25%, a pozostałe 25% należy do trzech pakistańskich federalnych przedsiębiorstw państwowych.

Zaktualizowane studium wykonalności przewiduje 37 lat działalności kopalni i łączne nakłady kapitałowe w wysokości 8,83 mld dolarów. Rozpoczęcie produkcji jest oczekiwane pod koniec 2028 roku. Na pierwszym etapie przedsiębiorstwo ma przetwarzać 45 mln ton rudy rocznie oraz produkować około 240 tys. ton miedzi i 297 tys. uncji złota. Międzynarodowi kredytodawcy utworzyli dla projektu pakiet finansowania o wartości ponad 2,6 mld dolarów.

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