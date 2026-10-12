W Bangkoku w Tajlandii minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb oświadczył, że rząd liczy na sfinalizowanie prywatyzacji pięciu–sześciu aktywów w tym roku fiskalnym. Według jego oceny może to przynieść ponad 1 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Minister oczekuje również, że gospodarka Pakistanu wzrośnie w tym roku fiskalnym o ponad 4% mimo wysokich cen ropy naftowej.

Prognoza wzrostu

Według Aurangzeba Pakistan, liczący 255 mln mieszkańców, zdołał zapewnić wystarczające dostawy paliwa i uniknąć niedoborów. Dodał, że kluczowe sektory, w tym rolnictwo, zachowują odporność.

Rząd uważnie monitoruje inflację ze względu na jej wpływ na ceny surowców, powiedział minister. Gospodarka kraju zależy od importu energii z państw Zatoki Perskiej, przekazów pieniężnych i wsparcia finansowego z regionu, a także potrzebuje finansowania zewnętrznego, aby uzupełniać rezerwy walutowe i regulować zobowiązania dłużne.

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W 2024 roku Pakistan uzgodnił z Międzynarodowym Funduszem Walutowym 37-miesięczny program rozszerzonego finansowania o wartości 7 mld dolarów. W ubiegłym tygodniu kraj osiągnął porozumienie na szczeblu personelu MFW, które może potencjalnie otworzyć dostęp do około 1,21 mld dolarów finansowania w ramach programu rozszerzonego finansowania i programu klimatycznego.

Negocjacje i prywatyzacja

Aurangzeb poinformował, że Pakistan kontynuuje rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie proponowanego mechanizmu stabilizacji kursu walutowego o wartości 10 mld dolarów. Nie podał terminu zakończenia negocjacji. Osobno kraj prowadzi rozmowy z Eksportowo-Importowym Bankiem Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańską Międzynarodową Korporacją Finansowania Rozwoju.

Po prywatyzacji Pakistan International Airlines w ubiegłym roku rząd ma w planach jeszcze około tuzina aktywów. Wśród nich są państwowe spółki dystrybucji energii elektrycznej oraz outsourcing operacji lotniskowych.

Prywatyzacja jest postrzegana jako jeden ze wskaźników zaufania MFW do reform w Pakistanie. Urzędnicy wcześniej zaznaczali, że niemożność sprzedaży przynoszących straty przedsiębiorstw państwowych może ponownie zwiększyć presję na finanse publiczne.

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