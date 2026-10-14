Pakistan oświadczył, że od początku września 2026 roku z Afganistanu do jego przestrzeni powietrznej wystrzelono 23 drony. 28 września pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o przekazaniu ruchowi talibów noty dyplomatycznej z protestem w związku z tym, co nazwało „prowokacyjnymi wtargnięciami”, podaje France 24.

23 września pakistańska armia oświadczyła, że zestrzeliła co najmniej osiem dronów samolotowego typu w prowincji Chajber Pasztunchwa, w odległości mniejszej niż kilometr od granicy z Afganistanem. Jeden z dronów, który według pakistańskich sił został wystrzelony z Afganistanu, zestrzelono w pobliżu przejścia granicznego Torkham.

Drony FPV i aparaty typu samolotowego

Od początku konfliktu między Pakistanem a talibami w lutym 2026 roku talibowie wykorzystywali uzbrojone drony FPV — niewielkie quadcoptery z amunicją, w tym pociskami moździerzowymi — do ataków na pakistańskie pozycje w pobliżu granicy. Według France 24 wykorzystywano także większe drony typu samolotowego z mocniejszymi silnikami, które potencjalnie mogą pokonywać setki kilometrów.

13 marca Pakistan informował o zestrzeleniu dwóch dronów talibów w pobliżu Islamabadu. Z kolei 27 lutego talibski rząd w Afganistanie poinformował o atakach dronów na pakistańską stolicę. Tego samego dnia pakistańskie źródła rozpowszechniły zdjęcia aparatów, które, jak twierdziły, zestrzelono na przedmieściach Islamabadu.

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Tanie komponenty i efekt psychologiczny

Ekspert ds. dronów Mark Grozel ocenia, że takie aparaty mają rozmiar około dwóch metrów i są zdolne przenosić od 0,5 do 1 kilograma materiałów wybuchowych. Jak twierdzi, są powolne, latają na niskiej wysokości i po wykryciu łatwo je zestrzelić, jednak ich wykrycie może być trudne.

France 24 przeanalizował zdjęcia i nagrania wideo dronów, które pakistańska armia określiła jako przechwycone, i zidentyfikował silniki podobne do DLE55. Są to jednocylindrowe silniki o pojemności 55 centymetrów sześciennych, dostępne w sprzedaży internetowej. Grozel zaznaczył, że oprogramowanie autopilota i komponenty można kupić otwarcie, a kadłub aparatu można wykonać między innymi na drukarce 3D.

Zdaniem eksperta główna siła takich dronów tkwi w ich oddziaływaniu psychologicznym: są tanie w produkcji i mogą stwarzać zagrożenie dla infrastruktury. Konflikt między Pakistanem a afgańskimi talibami odbywa się na tle działalności pakistańskiego ugrupowania Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Pakistan oskarża afgańskich talibów o ukrywanie i wspieranie TTP, podczas gdy talibowie zaprzeczają odpowiedzialności za działalność ugrupowania.

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