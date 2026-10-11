Stały przedstawiciel Pakistanu przy Biurze ONZ w Genewie Tahir Andrabi oświadczył podczas posiedzenia Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że Indie rzekomo utrwaliły w swojej polityce prawo do uderzenia na Pakistan w dogodnym dla siebie czasie i pod pretekstem, który mogą sfabrykować. Informuje o tym The Express Tribune.

Oświadczenia dotyczące obrony

Według Andrabiego Azja Południowa pozostaje zakładnikiem „doktryny siły”. Wspomniał o wydarzeniach z maja 2025 roku, które nazwał niesprowokowaną agresją wojskową Indii, a także mówił o „precyzyjnej i skutecznej” odpowiedzi Islamabadu. Są to twierdzenia pakistańskiego dyplomaty.

Andrabi powiedział również, że Pakistan ma możliwości i determinację, by bronić swojej suwerenności w razie jakichkolwiek działań przeciwko temu krajowi. Według niego Islamabad nie dąży do wyścigu zbrojeń, lecz będzie utrzymywał pełne spektrum odstraszania w ramach doktryny wiarygodnego minimalnego odstraszania.

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Dialog między państwami

Pakistański przedstawiciel twierdził, że Indie rozbudowują swój potencjał wojskowy, w tym rozwijają systemy międzykontynentalne, morskie i hipersoniczne. Zaznaczył, że ostatnie formalne rozmowy między dwoma państwami na temat środków budowy zaufania w sferze jądrowej i konwencjonalnej odbyły się w 2012 roku.

Dyplomata oświadczył, że Pakistan preferuje dyplomację i jest gotowy do merytorycznego dialogu we wszystkich nierozstrzygniętych kwestiach, w tym dotyczących Dżammu i Kaszmiru zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według niego pakistańska propozycja reżimu strategicznego powściągliwości w regionie pozostaje aktualna. Andrabi nazwał również niebezpieczną iluzją przekonanie, że ograniczoną wojnę konwencjonalną można powstrzymać w warunkach posiadania broni jądrowej.

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