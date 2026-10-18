Pakistan zintensyfikował kontakty z zagranicznymi specjalistami i międzynarodowymi firmami, aby ustalić sposób przeprowadzenia głębinowej operacji poszukiwania rejestratorów pokładowych, szczątków oraz członków załogi lotniczej samolotu cargo K2 Airways. Według The Express Tribune samolot prawdopodobnie leży na głębokości około 3000 metrów w morzu w pobliżu Ormary w Pakistanie.

Poszukiwania na dużej głębokości

Samolot prywatnego krajowego przewoźnika cargo spadł do morza 7 lipca tego roku po napotkaniu niekorzystnych warunków w pobliżu Ormary. Według źródeł gazety nadajnik boi zainstalowany na rejestratorze pokładowym przestał nadawać sygnały około miesiąca po katastrofie, co utrudniło poszukiwania.

Wcześniej Marynarka Wojenna Pakistanu wykorzystała specjalistyczny sprzęt i sonar boczny oraz wykryła możliwe położenie rejestratora na dnie morskim. Obszar skanowano za pomocą sygnałów akustycznych na głębokości około 3000 metrów, jednak dalsze prace wymagają bardziej zaawansowanej techniki i doświadczenia w głębinowych operacjach poszukiwawczo-wydobywczych.

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Sonary i pojazdy podwodne

W ramach proponowanej operacji przewiduje się stworzenie trójwymiarowego modelu dna morskiego za pomocą wielowiązkowej echosondy. Technologia może pomóc określić ukształtowanie terenu, głębokość i możliwe przeszkody, aby zawęzić obszar poszukiwań szczątków.

Do badania dna mogą zostać wykorzystane autonomiczne pojazdy podwodne wyposażone w sonary, kamery i inne czujniki. Zdalnie sterowane pojazdy podwodne, obsługiwane ze statku wsparcia, mogą oglądać obiekty z bliska oraz, jeśli będzie to możliwe, wydobywać małe fragmenty lub rozmieszczać specjalistyczny sprzęt w pobliżu szczątków.

Rozważane jest również zastosowanie magnetometru do wykrywania dużych metalowych obiektów na podstawie zmian pola magnetycznego. Zespoły poszukiwawcze mogą użyć holowanego lokalizatora boi akustycznych, jednak jego skuteczność jest ograniczona z powodu zaprzestania działania nadajnika rejestratora. Do prac na takiej głębokości mogą być potrzebne wyspecjalizowane statki głębinowe z wciągarkami, dźwigami i systemami podwodnymi. Według źródeł firma będąca właścicielem samolotu cargo ma pokryć 50% kosztów poszukiwań.

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