Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu 16 października potępiło wypowiedzi ministra obrony Indii Rajnatha Singha, nazywając je prowokacyjnymi i zawierającymi groźbę agresji wobec Pakistanu. Informuje o tym Dawn.

Oświadczenie indyjskiego ministra

Poprzedniego dnia Singh oświadczył, że nowa działalność terrorystyczna z drugiej strony granicy może wywołać uderzenie większe niż poprzednie. Takie sformułowanie przytoczyła indyjska agencja ANI.

Rzecznik pakistańskiego MSZ Sajjad Haider Khan powiedział podczas cotygodniowego briefingu, że Islamabad odrzuca i potępia słowa indyjskiego ministra. Według niego oświadczenia te odzwierciedlają hegemonistyczne podejście Indii i stwarzają zagrożenia dla pokoju i stabilności w Azji Południowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Islamabadu

Khan wspomniał również o krótkotrwałym konflikcie zbrojnym między dwoma krajami w maju ubiegłego roku. Oświadczył, że Pakistan zademonstrował wówczas zdolność i determinację do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Rzecznik podkreślił, że Pakistan jest gotowy bronić się przed każdą agresją, a powściągliwość kraju i jego zaangażowanie na rzecz pokoju nie powinny być postrzegane jako słabość. Dodał, że Indie powinny porzucić wojowniczą retorykę i działać odpowiedzialnie na rzecz trwałego pokoju w regionie.

Czytaj nas na