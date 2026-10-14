W Wielkiej Brytanii amerykańska firma technologiczna Palantir oraz biuro burmistrza Londynu Sadiqa Khana ugodziły się w sprawie pozwu firmy dotyczącego decyzji o niezatwierdzeniu kontraktu z londyńską policją o wartości 50 mln funtów szterlingów, czyli 66 mln dolarów. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na wspólne oświadczenie stron.

Kontrakt z policją Londynu

Palantir uzgodnił z londyńską policją dwuletni kontrakt na wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji. Miały one zautomatyzować część zadań i pomagać w analizie dowodów.

Jednak londyńskie Biuro Burmistrza ds. Policji i Przestępczości odmówiło zatwierdzenia umowy. Poinformowało policję, że przed zawarciem kontraktu nie przeprowadzono otwartego konkursu. Według doniesień przedstawiciel Khana wyraził również obawy, że Palantir nie odpowiada wartościom Londynu.

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Warunki ugody

We wspólnym oświadczeniu Palantir i londyńskie Biuro Burmistrza ds. Policji i Przestępczości poinformowały, że ugodziły się w sprawie i wycofały wzajemne zarzuty. Strony zaznaczyły również, że decyzja o niezawarciu kontraktu nie opierała się na wartościach ani etyce Palantir ani na szerszym relacjonowaniu działalności firmy.

Biuro oświadczyło, że nie ma i nigdy nie miało polityki odmawiania zawierania kontraktów z Palantir. Firma może uczestniczyć w przyszłych procedurach zamówień publicznych.

Wielka Brytania przegląda również kontrakt Narodowej Służby Zdrowia z Palantir o wartości 330 mln funtów szterlingów. Komisja parlamentarna stwierdziła wyraźną niezgodność firmy z wartościami Zjednoczonego Królestwa i zaleciła zastosowanie klauzuli wcześniejszego rozwiązania umowy. Szef brytyjskiego oddziału Palantir, Louis Mosley, nazwał tę rekomendację nieodpowiedzialną.

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