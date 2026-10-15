Izba Deputowanych Meksyku zatwierdziła projekt ustawy o dochodach na 2027 rok, który przewiduje wpływy na poziomie 10,64 bln pesos meksykańskich, czyli około 576 mld dolarów. Dokument ustala również limit netto krajowego zadłużenia na poziomie 1,7 bln peso oraz netto zadłużenia zagranicznego — do 13,5 mld dolarów. Informuje o tym The Rio Times.

W głosowaniu ogólnym 14 października projekt poparło 331 deputowanych, a 118 było przeciw. Podczas rozpatrywania poszczególnych przepisów rano 15 października dokument zatwierdzono stosunkiem głosów 340 do 109. Poparli go deputowani z partii Morena prezydent Claudii Sheinbaum oraz jej sojusznicy z Partii Pracy i Zielonej Partii Meksyku.

Dochody i założenia makroekonomiczne

Podatki mają zapewnić 6,26 bln peso, czyli 59% wszystkich planowanych dochodów. Największym źródłem wpływów jest podatek dochodowy — 3,29 bln peso. Łączna kwota obejmuje także 1,48 bln peso finansowania, w tym nowe pożyczki.

Pakiet gospodarczy zakłada wzrost gospodarki Meksyku w 2027 roku o 1,5–2,5%. Rząd przyjął również średni kurs 17,9 peso za dolara oraz cenę meksykańskiej ropy eksportowej na poziomie 61,8 dolara za baryłkę. Ministerstwo Finansów oczekuje, że dług publiczny kraju w 2027 roku osiągnie 55% PKB.

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Przewodniczący Komisji Finansów Izby Deputowanych Carol Antonio Altamirano oświadczył, że projekt nie przewiduje nowych podatków ani podwyżek ogólnych stawek. Według niego dochody mają wzrosnąć dzięki wzmocnieniu kontroli podatkowej i walce z uchylaniem się od płacenia podatków.

Limity dla Pemex i CFE

Państwowa spółka naftowa Pemex będzie mogła zaciągnąć netto krajowe zadłużenie do 160,6 mld peso oraz do 5,26 mld dolarów za granicą. Dla państwowej spółki energetycznej CFE ustalono limit 16,7 mld peso netto krajowego zadłużenia i 725 mln dolarów netto zadłużenia zagranicznego.

Podczas końcowego głosowania deputowani poparli także poprawkę lidera frakcji Morena, Ricarda Monreala. Znosi ona limit 300 mln peso dla mechanizmu, w ramach którego mogą zostać umorzone grzywny, odsetki karne i koszty windykacji zaległych podatków pod warunkiem zapłaty kwoty podatku skorygowanej o inflację. Główna kwota podatku nie jest przy tym umarzana.

Projekt ustawy musi teraz rozpatrzyć Senat Meksyku. Musi on zatwierdzić dokument do 31 października, a także może wprowadzić do niego zmiany, po czym tekst zostanie ponownie skierowany do Izby Deputowanych.

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