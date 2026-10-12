Izba Reprezentantów Filipin zatwierdziła projekt ustawy przewidujący zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia. Głosowanie odbyło się 12 października, a dokument poparła zdecydowana większość, informuje Channel NewsAsia.

Dalsza procedura

Wcześniej podobny projekt ustawy zatwierdził Senat Filipin, jednak jego wersja jest surowsza: zakazuje ona tworzenia kont w mediach społecznościowych wszystkim osobom poniżej 18. roku życia. Teraz obie izby Kongresu muszą uzgodnić przepisy swoich dokumentów i przedłożyć ostateczny tekst prezydentowi do zatwierdzenia.

Prezydent Ferdinand Marcos Jr. oświadczył, że analizuje projekt ustawy przyjęty przez Senat. Jego zdaniem całkowity zakaz mediów społecznościowych może skłonić dzieci do ukrywania swojej aktywności w internecie, co uczyni je bardziej podatnymi na grooming i nadużycia.

Dyskusja po strzelaninach w szkołach

Postępy w pracach nad ustawą następują po trzech przypadkach strzelanin w filipińskich szkołach od czerwca, które ponownie wywołały dyskusję o dostępie dzieci do mediów społecznościowych i treści online. W ubiegłym miesiącu 16-letni nastolatek zastrzelił co najmniej dwóch uczniów, a następnie odebrał sobie życie. W sierpniu inny uczeń transmitował na żywo zabójstwo kolegi z klasy, po czym także popełnił samobójstwo.

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Według agencji AFP wcześniej przemoc z użyciem broni w szkołach na Filipinach zdarzała się rzadko. TikTok, Alphabet, do którego należy YouTube, oraz Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, nie skomentowały od razu decyzji Izby Reprezentantów.

Ograniczenia w regionie

Filipiny dołączają do szeregu krajów, które próbują ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie z powodu obaw o ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. W Malezji od czerwca osobom poniżej 16. roku życia zakazano rejestrowania się w mediach społecznościowych, a platformy muszą weryfikować wiek na podstawie dokumentów państwowych. Otrzymały czas do stycznia 2027 roku na wdrożenie tego mechanizmu.

W Indonezji od marca obowiązuje zasada, zgodnie z którą platformy uznane przez władze za wysokiego ryzyka muszą dezaktywować konta dzieci poniżej 16. roku życia. W ubiegłym tygodniu TikTok dezaktywował około 9 mln takich kont, a Meta zablokowała 85 tys. kont na Instagramie i 99 tys. na Facebooku.

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