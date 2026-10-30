W Rzymie we Włoszech papież Leon XIV oświadczył, że decyzji dotyczących broni i kontroli granic nie można przekazywać sztucznej inteligencji. Powiedział to podczas audiencji, informuje ANSA English. Według niego takie decyzje mogą wpływać na życie ludzi, wolność i użycie siły.

Ludzka kontrola nad decyzjami

Według pontyfika niektórych decyzji nigdy nie należy delegować. Ostrzegł, że człowiek umieszczony na liście celów lub w bazie danych kontroli granicznej może zostać sprowadzony do zwykłego wpisu danych.

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„Decyzje, które wpływają na ludzkie życie, wolność i użycie siły, zawsze muszą pozostawać pod skutecznym, świadomym i odpowiedzialnym nadzorem człowieka” — powiedział papież Leon XIV.

Wezwanie do zakazu autonomicznej broni

Pontyfik oświadczył, że sztuczną inteligencję należy „rozbroić”. Wezwał również państwa, które spotkają się w listopadzie w Genewie, do podjęcia konkretnych kroków w celu zakazania śmiercionośnej broni autonomicznej.

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