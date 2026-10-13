Parlament Burundi przedłużył o cztery lata mandat krajowej Komisji Prawdy i Pojednania oraz ponownie powołał wszystkich 13 jej członków. Według The Rio Times decyzję podjęto podczas wspólnego posiedzenia obu izb parlamentu w Bużumburze 9 października, a Senat ogłosił ją 12 października.

Decyzja parlamentu

Zgromadzenie Narodowe i Senat, jak poinformował Senat, jednomyślnie zatwierdziły przedłużenie uprawnień komisji, nie ujawniając liczby głosów. Jej przewodniczącym pozostał Pierre Claver Ndayicariye. Posiedzenie odbyło się w Pałacu Kongresów w dzielnicy Kigobe w Bużumburze.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Gelase Daniel Ndabirabe oświadczył, że odnowiona komisja przyczyni się do umocnienia pokoju i pojednania. Przewodniczący Senatu Gervais Ndirakobuca poinformował, że parlamentarzyści ocenili rezultaty jej pracy i wezwali do kontynuowania rozpatrywania roszczeń ziemskich.

Praca komisji i kontrowersje

Komisję przewidziano w porozumieniu pokojowym z Aruszy z 2000 roku, a utworzono ją w 2014 roku. Dokumentuje ona masowe zabójstwa, przemoc polityczną i etniczną, a także sprawy dotyczące ziemi odebranej w kolonialnym i postkolonialnym okresie historii Burundi. Komisja prowadzi również ekshumacje masowych grobów i zbiera zeznania.

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W grudniu 2021 roku komisja przedstawiła parlamentowi wniosek, zgodnie z którym zabójstwa z 1972 roku były ludobójstwem przeciwko Hutu. Wniosek ten jest kwestionowany. Prezydent Burundi Évariste Ndayishimiye w maju 2022 roku oświadczył, że nazywanie tych wydarzeń ludobójstwem było przedwczesne.

Krytyka organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszenia broniące interesów ofiar Tutsi oskarżają komisję o wybiórcze przedstawianie przeszłości i nierówne traktowanie ofiar. Forum na rzecz Wzmocnienia Społeczeństwa Obywatelskiego Burundi w swojej analizie ostrzegło, że wybiórcza pamięć historyczna może pogłębiać podziały społeczne.

Krytycy domagają się bezstronnego zbadania przemocy z lat 1965, 1972, 1988, 1993 i 2015. Jednocześnie Ndayicariye informował o fałszywych roszczeniach w niektórych sprawach dotyczących odebranej ziemi i obiecał wkrótce opublikować pierwsze decyzje w sporach ziemskich.

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