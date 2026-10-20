Parlament Japonii rozpoczął rozpatrywanie rządowego projektu ustawy premier Sany Takaichi dotyczącego tymczasowego obniżenia podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe. Jak podaje The Japan Times, dokument przewiduje obniżenie stawki z 8% do 1% na dwa lata — od kwietnia 2027 roku do kwietnia 2029 roku.

Projekt ustawy przewiduje także świadczenia, których wysokość będzie zależeć od dochodów, dla pracowników o niskich i średnich dochodach. Władze planują w ten sposób zrekompensować część obciążenia podatkowego, które pozostanie po obniżeniu stawki. Kryteria uprawniające do tych świadczeń oraz ich wysokość są nadal opracowywane.

Propozycje opozycji

Kazuhiko Shigetoku, poseł opozycyjnej Partii Demokratycznych Reform, zakwestionował, czy ulga podatkowa w pełni przełoży się na ceny żywności w warunkach inflacji. Zaproponował zastąpienie jej bezpośrednimi wypłatami gotówkowymi, które, jego zdaniem, mogłyby szybciej i pewniej trafić do gospodarstw domowych.

Takaichi odpowiedziała, że na ceny wpływają różne czynniki, jednak skutki obniżenia stawki powinny zasadniczo znaleźć odzwierciedlenie w cenach towarów. Odrzuciła także możliwość wprowadzenia ogólnokrajowych wypłat gotówkowych przed końcem bieżącego roku fiskalnego w marcu, wyjaśniając to trudnością w ich sprawnym rozdzieleniu między wszystkich odbiorców.

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Alternatywy i poparcie

Opozycyjna partia Komeito proponuje przeznaczyć około 10 bln jenów, potrzebnych na dwuletni program rządowy, na wypłaty po 80 tys. jenów na osobę w tym samym okresie. Dla czteroosobowej rodziny oznaczałoby to 320 tys. jenów.

Demokratyczna Partia dla Ludu ostrzegła, że za dwa lata pracownicy o średnich dochodach mogą utracić korzyści z niższej stawki, nie otrzymując wsparcia kompensacyjnego. Jej propozycja przewiduje zwiększenie odliczeń podatkowych w celu obniżenia podatku dochodowego i podatku lokalnego, a także wypłaty dla pracowników o niskich dochodach. Partia proponuje również wypłatę około 50 tys. jenów pracownikom o niskich i średnich dochodach jeszcze w bieżącym roku fiskalnym.

Według sondażu Yomiuri Shimbun 56% respondentów poparło projekt ustawy, a 37% było przeciw. W sondażu Sankei-FNN 62,6% poparło obniżenie podatku na produkty spożywcze, przy czym 52,2% uważa, że krok ten nie będzie skutecznym środkiem przeciw wzrostowi cen.

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