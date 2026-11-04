Na Cyprze parlamentarna komisja ds. instytucji rozpoczęła kontrolę sposobu, w jaki urzędy państwowe nadają dokumentom klauzulę tajności. Powodem był wyciek dokumentu dotyczącego planowanego zakupu nowej opancerzonej limuzyny dla prezydenta Nikosa Christodoulidesa, poinformował Cyprus Mail.

Dokument z pieczęcią parlamentu trafił do mediów we wrześniu, po tym jak komisja finansowa za zamkniętymi drzwiami zatwierdziła 590 tys. euro na zakup samochodu. Christodoulides oświadczył, że nie wiedział o tym planie, i oskarżył nienazwane siły w parlamencie o wyciek informacji, który miał mu zaszkodzić politycznie. Zastępca rzecznika rządu Jannis Antoniu podkreślił, że uwagę należy skoncentrować na ujawnieniu tajnych dokumentów przesłanych do parlamentu.

Spór o nadmierne utajnianie

Posłanka Alma Irene Charalambidou oświadczyła, że rząd oznacza jako poufne wnioski składane przez parlamentarzystów, aby unikać przejrzystości. Poinformowała również o zamiarze Alma złożenia projektu ustawy, który ograniczyłby, jak to określiła, nadużycia władzy wykonawczej. Jako przykład posłanka podała protokół leczenia uzależnień wśród nieletnich, który, jak powiedziała, również oznaczono jako poufny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przewodniczący komisji, poseł Disy Demetris Demetriou, przyznał, że społeczeństwo nie ufa parlamentowi, i zaznaczył, że posłowie wielokrotnie prosili o udostępnienie tajnych dokumentów do kontroli, jednak władza wykonawcza odmawiała. Przedstawicielka służby prawnej Dena Theodorou powiedziała, że służba dostrzega nadużycia w otrzymywanych dokumentach, i powiązała problem z pomieszaniem klasyfikacji informacji z ochroną danych osobowych.

Zakup samochodu

Dyrektor ds. bezpieczeństwa narodowego, podpułkownik Alexis Hadjiprokopis, oświadczył, że osoby ujawniające wrażliwe tajne informacje zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Według niego nowe rozporządzenie bezpośrednio określa, kto ma prawo utajniać dokumenty, a dochodzenia w sprawie wycieków należą do kompetencji policji.

Rada Ministrów zatwierdziła plan zakupu samochodu 16 lipca. Obecna prezydencka limuzyna jest użytkowana od 2019 roku, a samochód używany jako rezerwowy — od 2010 roku. Antoniu oświadczył, że dostępny fundusz wynosi 595 tys. euro, a ostateczna cena samochodu może jeszcze zmienić się po negocjacjach.

Czytaj nas na