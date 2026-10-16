W Finlandii grupa parlamentarna rządzącej Partii Koalicji Narodowej (NCP) zaproponowała przeniesienie rozpatrywania wniosków o azyl do ośrodków przyjmowania i powrotów poza Unią Europejską. Grupa chce również zaostrzyć zasady łączenia rodzin oraz dostępu migrantów do zabezpieczenia społecznego, informuje YLE News.

W kierunku selektywnej migracji

Grupa parlamentarna opublikowała nowe zalecenia dotyczące polityki migracyjnej 16 października. Przygotowano je pod kierownictwem posła Atte Kalevy, który prowadził te prace od stycznia. Dokument nosi tytuł „W kierunku selektywnej migracji”.

Według Kalevy Finlandia musi w każdych okolicznościach samodzielnie określać, komu wolno wjechać do kraju, na jakich warunkach oraz kto może w nim pozostać. Wśród propozycji jest ograniczenie ponownych wniosków o azyl uznawanych za bezzasadne, a także zwiększenie skuteczności procedur powrotowych.

Grupa proponuje, aby przewidzieć, że poważne lub powtarzające się przestępstwa mogą prowadzić do cofnięcia zezwolenia na pobyt i deportacji. Jej zdaniem przy wyborze uchodźców kwotowych władze powinny również uwzględniać perspektywy integracji danej osoby z fińskim społeczeństwem i kulturą.

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Świadczenia i łączenie rodzin

Grupa parlamentarna NCP proponuje powiązanie prawa migrantów do zasiłku dla bezrobotnych z ich stażem pracy w Finlandii. Zgodnie z tym pomysłem wysokość wsparcia zależałaby od długości zatrudnienia w kraju.

Proponuje się również zaostrzenie warunków otrzymywania emerytur narodowych i gwarantowanych. W przypadku łączenia rodzin osoba zapraszająca krewnych do Finlandii musiałaby utrzymywać ich dzięki pracy lub działalności gospodarczej.

Kaleva oświadczył, że partia dąży do wspierania migracji zarobkowej, jednak sprzeciwia się powstaniu w kraju niskopłatnego rynku pracy. Jego zdaniem odpowiedzialność za integrację powinni przede wszystkim ponosić sami migranci, a także ich pracodawcy.

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