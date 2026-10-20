Partia Tisza wygrała w kwietniu wybory parlamentarne na Węgrzech, a Viktor Orbán stracił władzę — pisze The Guardian. W czerwcu nowy parlament, według gazety, przyjął poprawkę konstytucyjną mającą na celu demontaż systemu patronażu, który zapewniał finansowanie Danube Institute i MCC Brussels.

Budapeszteński ośrodek postliberałów

Danube Institute założono w 2013 roku ze środków publicznych przekierowanych przez węgierskie władze. Gazeta opisuje go jako centralny ośrodek ruchu postliberalnego — zrzeszenia konserwatywnych myślicieli krytykujących liberalizm, indywidualną autonomię i liberalny kapitalizm.

Do Budapesztu przyjeżdżali amerykańscy prawicowi intelektualiści i postaci medialne, w tym Rod Dreher, Tucker Carlson, Patrick Deneen, Christopher Rufo, Yoram Hazony i Gladden Pappin. W 2021 roku Dreher, który był stypendystą instytutu, pomógł zorganizować tygodniowy wyjazd Carlsona na Węgry, podczas którego prowadzący Fox News nagrał wywiad z Orbánem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Amerykańska dziennikarka i historyczka Anne Applebaum w książce Twilight of Democracy pisała, że Danube Institute w praktyce istnieje po to, by uczynić węgierski rząd bardziej akceptowalnym dla zewnętrznej publiczności. Przedstawiciele ruchu z kolei krytykowali takie podejście, twierdząc, że nie wyjaśnia ono przyczyn kryzysu liberalizmu.

Poglądy ruchu i węgierski model

Jednym z kluczowych tekstów ruchu postliberalnego stała się książka filozofa Patricka Deneena Why Liberalism Failed, wydana w 2018 roku. Jej autor twierdził, że liberalizm poniósł porażkę nie z powodu odejścia od własnych podstaw, lecz wskutek konsekwentnego wdrażania zasad formalnej równości, postępu i indywidualnej autonomii.

Zwolenników postliberalizmu na Węgrzech przyciągała gotowość władz do wykorzystywania narzędzi państwowych na potrzeby konserwatywnej polityki społecznej. Pappin opisywał ten model poprzez połączenie silnych rodzin, granic i przemysłu. Od 2022 roku Węgry wydawały rocznie około 5% PKB na programy wsparcia rodzin, w tym hojny urlop macierzyński, pomoc w opiece nad dziećmi i ulgi podatkowe dla matek.

Czytaj nas na